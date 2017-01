La cònsol major remarca que la concessió dels Pouets «està difícil»

El Comú d’Andorra la Vella està a l’espera de poder parlar amb l’empresa concessionària de l’aparcament Els Pouets per prendre una decisió. I és que segons va detallar ahir la cònsol major de la parròquia Conxita Marsol, malgrat s’hagin incomplert els terminis del contracte, fins que no es parli amb l’empresa no es decidirà si es busca una altra entitat per gestionar l’aparcament o no.



Amb tot, Marsol va matisar que en vista de l’incompliment el comú voldrà més «garanties» per mantenir la concessió, per tant, «està difícil la qüestió». Tot i això, no es descarta la possibilitat d’arribar a un acord, «perquè sabem que [l’aparcament] és una necessitat de la parròquia i d’aquesta zona en especial».



Marsol també va especificar que la setmana passada es va trametre una carta a l’empresa concessionària informant-los de la situació i de la superació dels terminis. L’empresa però, no s’ha posat en contacte amb el comú; i és que «van fer una roda de premsa en contesta al que havia sortit als mitjans, però jo penso que llavors no tocava».



Així, un cop el comú rebi les al·legacions formals a la carta presentada, «s’assentarà i les estudiarà», va puntualitzar Marsol.

Superació dels terminis / Segons el contracte establert entre ambdues parts, els terminis d’obra començaven a comptar «un cop es demanessin els treballs». D’aquesta manera, s’establia que hi havia un primer termini per finalitzar les obres: el 8 de juny, i que si en aquest temps no s’havien pogut finalitzar, el termini s’ampliava fins el 8 de desembre. Però havent passat aquesta data, l’empresa concessionària no ha donat senyals de vida i no ha especificat quan es podrà obrir l’aparcament.

Noves tarifes del Serradells / Des d’ahir i fins el 22 de gener, els nous socis del Centre Esportiu dels Serradells només hauran de pagar el 50% del preu de la matrícula dels abonaments. En el cas de l’abonament individual, per exemple, la matrícula passarà a costar 25 euros en lloc dels 50 habituals.



La promoció, anomenada Operació crema de torró, es posa en marxa després dels excessos nadalencs, quan habitualment hi ha un increment en el nombre d’usuaris. Actualment, el Centre Esportiu dels Serradells compta amb uns 3.700 socis inscrits.



D’altra banda, el cònsol menor d’Andorra la Vella, Marc Pons, va matisar que la pujada de taxes del centre esportiu respon en part a «tota la inversió feta al llarg d’aquests anys, gairebé hi hem invertit tres milions d’euros i encara queden uns dos milions més per invertir-hi.