Notícia El Grup Liberal vol informació sobre l’edifici The Cloud Naudi demana conèixer detalladament l’ús dels nous espais El conseller liberal, Carles Naudi Autor/a: MARICEL BLANCH

El conseller general del Grup Parlamentari Liberal (GPL) Carles Naudi d’Areny-Plandolit ha entrat a Sindicatura una demanda d’informació per conèixer tots els detalls del projecte de l’edifici The Cloud que acollirà les oficines centrals d’Andorra Telecom i que tindrà una gran part de la seva superfície destinada a altres usos. En concret, Naudi sol·licita tot un seguit de dades del nou edifici de la parapública comparades amb les dades de l’antic edifici d’Andorra Telecom.



La demanda del Grup Parlamentari Liberal ve motivada per disposar de més informació d’un projecte que el pressupost pel 2017 d’Andorra Telecom detalla com un «nou atractiu amb gran capacitat transformadora del centre urbà d’Andorra la Vella». En aquest sentit, el conseller liberal vol disposar de la màxima informació possible sobre els usos del nou edifici i un comparatiu amb els usos i metres quadrats de l’antic edifici. Carles Naudi sol·licita, entre d’altres, els metres quadrats que es destinaran a Andorra Telecom, els metres quadrats destinats a altres usos, detalls dels espais que es pretenen comercialitzar i on s’ubicaran, extensió de la façana, entre d’altres, i el corresponent comparatiu amb l’edifici anterior.



A més, la petició d’informació inclou un seguiment dels costos de l’obra, ja que es demana la previsió del cost total del projecte acabat «claus en mà», el cost que ja ha tingut fins al dia d’avui i quina és la desviació pressupostària que està patint. El conseller general creu «que el projecte és suficientment important i amb una despesa milionària» i per aquest motiu requereix «un especial seguiment» per evitar, entre d’altres, que l’obra acabi «amb uns costos desorbitats».