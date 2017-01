España segueix la seva línia ascendent al Dakar

La segona i última setmana de competició del Ral·li Dakar arrencava ahir a La Paz. Ja són un bon nombre de pilots en les diferents categories que s’han quedat fora de competició, entre aquests, alguns dels principals favorits al títol. D’altres, ja s’han quedat sense opcions. Entre els representants andorrans encara hi ha quatre en segueixen en cursa.



Un total de 110 motos, 25 quads, 72 cotxes i 48 camions, que són 255 dels 318 vehicles que van prendre la sortida a Asunción, iniciaven la setena etapa, que transocrria entre La Paz i Uyuni, amb un itinerari de 622 quilòmetres, que es van retallar a causa de les condicions meteorològiques. La pluja i l’estat de les pistes no van permetre que es pogués fer un seguiment dels pilots durant el traçat a través dels way points, per aquest motiu al tancament d’aquesta edició no es coneixia el desenvolupament dels representants andorrans en camions, Albert Llovera i Jordi Ginesta.



En motos, Cristian España continua anant en franca progressió a mida que es va completant el raid. Ahir finalitzava 24è, a 22.43 minuts del guanyador del dia, l’estatunidenc Ricky Brabec, que va cobrir la distància amb 2.02.05 hores. El portuguès Paulo Gonçalves era segon a 1.44 i el britànic Sam Sunderland tercer a 4.43. Precisament aquest darrer pilot és el nou líder, tenint per darrera al xilè Pablo Quintanilla a 17.45 i el francès Adrien van Beveren a 22.16. L’andorrà se situa 22è a 2.13.08. El resident castellonenc Joan Barreda és novè a 1.14.47. A l’etapa havia estat quart a 6.51.



En cotxes, la victòria de la jornada va ser per a Stéphane Peterhansel, que aconsegueix el seu segon triomf en la present edició del ral·li sud-americà. Va imposar-se sobre qui s’està presentant com el seu principal rival al podi final, el seu company d’equip i compatriota, Sébastien Loeb, en 48 segons. A la general li treu només 1.57 minuts. Un altre pilot de Peugeot, Cyril Despres, es troba quart a 14.01. El resident continua perdent temps des de que va perdre el lideratge que posseia en la cinquena etapa. Ahir va ser setè a 9.07.



Avui la caravana del Dakar torna a Argentina. El traçat del dia és entre Uyuni i Salta, en la segona part de l’etapa marató. Són 892 km a superar, dels quals 492 d’especial.