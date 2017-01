El MoraBanc és qui compta amb més opcions per ser a la Copa

Per classificar-se per a la Copa del Rei el BC MoraBanc Andorra depèn únicament de si mateix, que és allò que qualsevol equip desitja. A l’última jornada de la primera volta queda encara una plaça en joc. Hi ha set que estan ocupades, i tres són els clubs que pugnen pel bitllet que queda per ser al febrer a Vitòria. Diumenge es decideix.



El conjunt de Joan Peñarroya va estar a prop de vèncer a la pista del líder, el Reial Madrid, que li hagués donat la classificació matemàtica. Tot i sumar dues derrotes seguides, els andorrans continuen mantenint la posició, perquè el RETAbet Bilbao Basket encadena la mateixa ratxa i el Reial Betis Energía Plus no l’ha pogut atrapar tot i acumular tres victòries consecutives. El MoraBanc té un balanç de vuit triomfs i set derrotes i compta amb un average de -30. Si s’imposa al Betis serà equip de Copa del Rei, però fins i tot perdent pot obtenir la classificació. Aquest fet succeeix perquè té el millor average dels tres implicats en aquesta lluita particular.



Bascos i andalusos sumen set victòries i vuit derrotes. Els biscains tenen un average de -41, mentre que els sevillans de -105, que fa que sigui molt complicat que puguin classificar-se. El MoraBanc si cau precisament amb el Betis serà a Vitòria si el Bilbao perd a la pista del Baskònia o bé els homes de negre guanyen, però sense poder retallar la diferència d’onze punts que tenen en l’average amb els del Principat. El Betis necessitaria guanyar de 38 a Andorra diumenge i esperar que el Bilbao perdi.



Números de Shermadini / La memorable actuació de Giorgi Shermadini no va servir per vèncer a la pista del Reial Madrid, ni que fos considerat l’MVP de la jornada setze, ja que l’ACB només dóna aquest guardó a jugadors que hagin guanyat el seu partit. Per aquest motiu Gustavo Ayón, amb una valoració molt menor, va endur-se el títol honorífic.



El georgià va acumular una valoració de 41, pels 30 que va sumar el pivot mexicà del conjunt blanc. Shermadini va signar 21 punts, va capturar quinze rebots i va rebre nou faltes personals. Aquest és el seu rècord personal a la Lliga Endesa i també suposa la màxima valoració d’un jugador aquesta temporada. Fins ara la seva millor actuació l’havia fet arribar als 39. Va quedar-se molt a prop del rècord absolut d’un integrant de l’equip andorrà a l’ACB, que va marcar Chris McNealey el 1995, que va arribar fins els 43. El georgià també va ser el millor rebotador de la jornada, amb un total de quinze, catorze dels quals defensius. Són els mateixos que va obtenir Ayón. D’aquesta manera es reafirma com a màxim rebotador de la Lliga Endesa, amb una mitjana de 7,87 per matx. Els segons del rànquing són Ante Tomic (FC Barcelona Lassa) i Moussa Diagné (Montakit Fuenlabrada) amb 7,13.



Pel que fa a la resta de destacats del cap de setmana, qui continua del tot endollat és Edwin Jackson, del Movistar Estudiantes. El francès va encistellar 26 punts en els 28 minuts que va jugar, amb un triple inclòs des del mig de la pista. Amb cinc llançaments des de més enllà dels 6,75 metres va ser el millor d’aquest rànquing. Un altre madridista, Sergi Llull, va ser qui més assistències va repartir, assolint-ne onze, igualant la seva millor actuació en aquest aspecte a la Lliga Endesa. D’altra banda, dues esmaixades dels jugadors del MoraBanc van formar part de les millors accions de la jornada. David Walker i Thanasis Antetokounmpo van penjar-se de la cistella a Madrid de forma espectacular.