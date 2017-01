Les monedes andorranes d’1 i 2 cèntims, a 10 euros

Pulifil, una empresa de numismàtica de Xerès de la Frontera que és propietat de Rubén Pulido, portaveu també del la plataforma de Col·leccionistes de Monedes i Professionals Indignats amb Andorra (CCPOA, en anglès), ha tornat a ser notícia per acusar a través d’un comunicat fer públic ahir el ministre de Finances, Jordi Cinca, de «tolerar la gestació d’un mercat negre sense precedents». Tot, arran d’una sèrie de moviments que s’han produït poc abans de l’inici de les festes de Nadal per part de dues distribuidores oficials del Principat, les filatèlies Andorrana i M. Abad.



La primera va anunciar a la seva pàgina de facebook el passat 21 de desembre que venia monedes andorranes del 2014 d’un i dos cèntims d’euro (veure les tres primeres fotos de la dreta). No especificava preu i algú li va preguntar en el mateix mur, fins a tres vegades, quan costaven, però no va obtenir resposta.



El mateix dia, el propi Vicens Lucas, propietari de la filatèlia, va enviar una carta a Pulido (la foto de baix) demanant-li que deixés de parlar del Principat sobre l’assumpte dels euros perquè «ja cansa» i admetent que la comercialització dels euros andorrans no va ser correcta al 2014 però sí els dos últims anys, tot i que va haver-hi «especulació però per una mala distribució».



Tornant al facebook, un altre interessat va demanar quin preu tenien a través d’un missatge privat i la resposta va ser que valien 10 euros la parella.



Segons Pulido, el Govern «podria estar posant en circulació» aquests dos valors a través de les entitats bancàries del Principat que havia d’haver posat en circulació fa més de dos anys. El numismàtic andalús també va detallar que quan l’Executiu va presentar les emissions va garantir «un volum per a aquests valors que mai es van posar en circulació fins ara» i que els col·leccionistes i professionals del sector de tot el món només podien aconseguir amb la presentació especial de les monedes andorranes, a la venda a un preu oficial de 24 euros.



Tot això «ha generat especulació» i la seva comercialització ha portat ara a monopolitzar la comercialització d’aquestes monedes a un preu de 10 euros, «per part d’un establiment autoritzat pel propi Ministeri de Finances». El propi Pulido va explicar a aquest rotatiu que «posar aquest preu no és il·legal però el problema és que tampoc hi ha una llei que reguli res de la comercialització de les monedes d’Andorra, per això hi ha tanta especulació i un mercat negre totalment estructurat en el que s’estan movent milions d’euros».



El que sí veu il·legal el propietari de Pulifil és la comercialització de l’estoig de monedes andorranes –que, recordem, té un preu oficial de 24 euros– per una altra de les distribuidores autoritzades pel Govern, Filatèlia M. Abad: «Els posa a la venda per internet a 70 o 80 euros, saltant-se la llei del preu de venda al públic malgrat tractar-se d’una entitat oficial».



Per acabar el comunicat, Pulido es qüestiona si el Govern està darrere de la xarxa d’especulació i si estava premeditat comercialitzar ara les monedes d’un i dos cèntims.



L’única solució que veu Pulido és «denunciar tot això a la Comissió Europea» perquè actuï com en el seu dia va fer amb Mònaco, a la qual va sancionar i va passar a controlar-li la comercialització de divises. «Esperem que amb Andorra sigui més severa perquè no hi ha cap precedent similar, els beneficis són milionaris», va desitjar Pulido.