Previsions complertes

Després de varis dies anunciant l’arribada de la neu, el país es va despertar ahir ben emblanquinat. L’anticicló va abandonar per fi territori andorrà (i pirinenc) i va donar pas a les esperades nevades que les estacions d’esquí del país esperaven amb candeletes. Després de gairebé set setmanes sense cap precipitació, la pols blanca ha tornat a un país que, malgrat sempre ha gaudit de bons gruixos de neu a nivell històric, sembla que cada cop està més acostumat a l’escassetat de neu.



Les nevades van començar ahir de matinada i van allargar-se durant tot el dia a les cotes més altes. En total, es preveu que entre les precipitacions d’ahir i les previstes per avui s’acumulin fins a 40 centímetres tant a Grandvalira com a Vallnord, una quantitat que equival al gruix de neu màxim del que gaudia la primera estació abans d’ahir. La cota de neu va anar baixant al llarg del dia fins arribar als 900 metres per la tarda a la cara sud i als 700 a la cara nord, i els forts vents van acompanyar la nevada fins arribar a la velocitat de 90 km per hora a les zones més altes del país. La inestabilitat meteorològica no només va afectar Andorra sinó que va deixar nevades a tot el Pirineu.



Bona rebuda / Les dues estacions del Principat van celebrar que torni la neu a les pistes, que portaven més de 45 dies sense provar neu natural i que es mantenien gràcies a la producció dels canons. Des de Grandvalira es va informar de la caiguda de fins a 20 cm a les cotes més altes durant el dia d’ahir, que es podria ampliar fins als 30 si es confirmen les previsions d’avui. Així doncs, fonts de l’estació van anunciar que «s’anirà obrint cada vegada més superfície esquiable, que podria ampliar-se fins als 200 km de cara al cap de setmana», tot i que «serà necessària un intens treball per part dels equips de manteniment».



Vallnord, per la seva part, va anunciar l’acumulació de 30 cm en una jornada en la que «no va parar de nevar en tot el dia», que podria ampliar-se fins als 40 si continua nevant avui. Totes dues estacions van anunciar un «canvi radical» d’escenari arran d’aquestes precipitacions, que podria intensificar-se si es compleixen les previsions del cap de setmana.

Mobilitat / Des del departament de Mobilitat es va anunciar que al llarg del dia d’ahir les cadenes van ser d’ús obligatori des de les cinc de la matinada. Així doncs, el port d’Envalira i la carretera d’accés a França –una via en la que es va restringir la circulació de vehicles pesants– van ser els primers punts on es va requerir l’ús d’equipament especial per als vehicles que circulaven. L’ús de cadenes, però, va arribar a ser necessari fins a la localitat d’Ordino als voltants de les 11 hores, així com també a Pal a partir de les 16. A l’altra vall, la presència d’acumulacions de neu a les carreteres va arribar fins a Canillo a partir de les 17.30. Pel que fa a les retencions, no es va produir cap congestió fora de l’habitual.

Previsió / Tot i que s’espera que la nevada s’acabi aturant durant el dia d’avui i que demà remuntin lleugerament les temperatures màximes, es preveu que divendres torni a regnar la inestabilitat a tot el país amb l’arribada d’un nou sistema frontal i la neu, acompanyada de fred intens, sigui la protagonista durant tot el cap de setmana fins dilluns.