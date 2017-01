Varietat d’estils de música i qualitat

El primer semestre de la temporada 2017 de concerts a l’Auditori Nacional ha donat un gir. Res de temàtiques musicals. Olga Gelabert va deixar clar que el Ministeri de Cultura busca un varietat d’estil per arribar a tots els segments de la societat andorrana i, com no, qualitat. Si el pressupost destinat per als set concerts que es van organitzar el 2016 va ser de 58.000 euros, aquest any preveu un calendari amb vuit artistes convidats amb una factura que ascendeix als 82.000.



Això sí, el cartell s’ho val. El primer artista està datat per al dissabte 28 de gener. Un showman, que, a sobre, toca el violí com els àngels. Ara Malikian és un violinista libanès d’origen armeni i nacionalitzat espanyol de 49 anys. En el seu dia va ser un nen prodigi i avui en dia és un fenomen popular, un espectacle ple d’energia a l’escenari amb un look molt particular amb barba llarga i una gran melena de cabell rodona que desafia la llei de la gravetat. A l’Auditori ens presentarà la seva nova gira The incredible tour of Violin que inclourà músics del segle XIX com Bach o d’altres actuals com Chambao, los Secretos, Radiohead o Led Zeppelin.



Un mes més tard, el 17 de febrer, hi serà Macaco i la seva música plena d’efectes que l’han convertit en un dels artistes més influents de la música llatina que combina reggae, rumba i una veu molt particular tipus beat box, combinació que fins i tot l’ha fet guanyar un premi Ondas amb la cançó Moving que va coproduir amb National Geographic per conscienciar la socitat per la conservació l’ecosistema.



El 4 de març ens espera Sidonie, que s’autoanomena el pitjor grup del món arran d’un concert desastrós a la Sala Apolo de Barcelona el 1998. Llavors no eren ningú, van superar la crisi i al cap d’uns anys es van fer famosos en cantar We don’t love Ryanair, que van improvisar a bord d’un avió de la companyia anglesa per protestar por la mala atenció de la companyia que es va viralitzar de manera massiva. A Ordino tocaran el seu últim disc. Pop pur del bo.



El Ministeri de Cultura també pretén a les temporades de concerts promocionar músics del Principat. El 7 d’abril ha donat cabuda a David Micó, amb més de 25 anys d’experiència professional i cantant del grup V Columna que va vendre 15.000 còpies del disc Lágrimas i Bourbon, presentarà les seva última feina discogràfica: Original Sato. Déu cançons d’autor amb un híbrid de soul i rock-and-roll en les seves bases.



El 4 de maig, una eminència del flamenc. El cantaor José Mercé, en actiu des del 1968 i que inicia una nova gira internacional que exposarà a l’Auditori juntament amb alguns dels seus grans èxits.



Una referència del rock espanyol que torna als escenaris després d’un any de pausa per un càncer de colon, Pau Donés, i celebra el seu 50è aniversari i el 20è de la seva banda, Jarabe de Palom amb l’ònzè CD que preveu tocar a Ordino el pròxim 1 de juny, com també els clàssics La flaca, Depende o Bonito.



La vena tricolor tornarà el 15 del mateix mes amb Bluetonics, un quintet amateur andorrà de blues que s’ha guanyat un forat a l’escenari de l’Auditori, on tocarà amb dos artistes de prestigi mundial com són Joan Pau Cumellas i Víctor Puertas, dos cracs de l’harmònica.

Per acabar, el 22 de juny, el pianista David Six ens visitarà tot junt després d’actuar al Sònar de Barcelona. Fins i tot crearà una peça nova titulada Andorra.



Tots els concerts començaran a les 21.30 hores i costaran entre 10 i 20 euros. No hi ha excusa.