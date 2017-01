Casa de Portugal farà una gira per Andorra amb el cant de les janeires

El grup Casa de Portugal recorregrà les set parròquies del Principat entre el 14 i el 29 de gener apropant la cultura tradicional portuguesa a través del cant de les janeires a la societat andorrana i de la nombrosa comunitat portuguesa que reviu una de les tradicions més característiques de la seva infantesa. Llavors era freqüent durant el mes de gener anar de porta en porta cantant i desitjant un bon any. Després de la visita, el cap de casa oferia algun embotit, vi o el que tingués al rebost i si l’economia ho permetia donava algunes monedes perquè, en acabar, el grup pogués berenar.



Aquest any, les janeires s’iniciarà el proper dissabte a les sis de la tarda a la Plaça Coprínceps i continuarà visitarà llocs com l’Església de Santa Eulàlia d’Encamp, Sant Corneli i Sant Cebrià a Ordino, Sant Esteve a Andorra la Vella i Sant Pere Màrtir a Escaldes-Engordany, per acabar.



Com ja és tradició, les janeires visitaran també la Catedral de Santa Maria d’Urgell el dia 22 a les 12 hores on en presència de l’Arquebisbe Joan-Enric Vives, el Grup de Folklore Casa de Portugal participarà a la celebració eucarística dominical.