Indicis de que el pare de Nàdia va usar la nena per a pornografia infantil

EEl jutge del cas Nadia ha obert una nova línia d’investigació per esbrinar si el pare de la menor la va utilitzar per elaborar pornografia infantil, després que els Mossos d’Esquadra han trobat en un llapis de memòria dels seus progenitors amb diverses imatges de contingut sexual de la nena.



A la vista d’aquesta troballa, el titular del jutjat d’instrucció número 1 de la Seu d’Urgell (Lleida), que al desembre passat va retirar la custòdia de la nena als pares, va citar els progenitors per declarar el divendres vinent, en considerar que podrien haver comès els delictes d’elaboració i tinença de pornografia infantil, així com d’exhibicionisme i provocació sexual.



Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), el jutge sosté que aquesta troballa no suposa una simple sospita, sinó «la constància i evidència de clars indicis objectivats de participació de la persona investigada [en aquest cas el pare] en la comissió dels referits delictes de provocació sexual i explotació sexual». Els investigadors intenten determinar ara, entre altres aspectes, si els pares van difondre a través de les xarxes socials les fotografies que han trobat al penn.

Implicació de la mare? / El jutge també pretén aclarir l’origen d’aquestes fotografies i determinar si la mare va tenir un paper actiu en l’elaboració de les mateixes, si ho sabia i no ho va impedir o si ho desconeixia.



Les imatges de contingut sexual de Nadia es van trobar al registre a les pertinences a la casa, la seva botiga i el vehicle de la família després de la seva detenció, el passat 7 de desembre, tot i que pel moment no s’ha pogut determinar si pertanyen al pare o a la mare.

Després de descobrir aquestes imatges, el jutge ha autoritzat la Unitat Territorial d’Investigació del Pirineu Occidental dels Mossos d’Esquadra a analitzar el contingut d’altres 13 llapis de memòria, set targetes de memòria, tres discs durs i altres terminals informàtics.

L’objectiu del magistrat, és que els Mossos d’Esquadra l’informin abans dels interrogatoris de divendres si detecten més arxius de contingut sexual amb la menor en els nous dispositius analitzats.



El magistrat ha citat pel proper divendres a les deu del matí a la mare de la nena, Margarida Garau, que està en llibertat amb càrrecs, i una hora més tard al pare, Fernando Blanco, que roman en presó provisional.



A l’aute en el qual va acordar retirar la custòdia de Nadia als seus pares, el jutge va remarcar que els progenitors de la menor –que s’investiga si realment patia una malaltia rara–, van gastar en fins particulars aliens al tractament de la nena almenys 600.000 dels 918.000 euros que van recaptar en donatius des del 2008.

Van ratllar la mendicitat / El magistrat acusa també als pares de Nadia de perjudicar la nena, que ara té 11 anys, amb mètodes que ratllen la mendicitat, per no proporcionar-li el tractament mèdic adequat, si realment està malalta, o per mediatizar-la de manera «insostenible», per aconseguir amb la compassió que la beneficència costegés el seu «alt nivell» de vida. Els pares de Nadia, que havien popularitzat la seva filla amb freqüents aparicions als mitjans de comunicació per demanar fons per al seu tractament, van ser detinguts el passat 7 de desembre pels Mossos quan, segons el jutge, estaven plantejant fugir d’Espanya.

El Govern de Catalunya manté «una comunicació contínua» amb els tiets