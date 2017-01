Verdú iguala el millor resultat d’un andorrà a la Copa d’Europa

Temporada més que destacada la que estan desenvolupant els corredors de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE). Joan Verdú aconseguia ser desè al segon eslàlom gegant de la Copa d’Europa de Davos (Suïssa), que li permet igualar el millor resultat d’un esquiador nacional en aquest campionat.



Va millorar ostensiblement la 34a posició que havia assolit en la primera cursa. Sortia amb el dorsal 44 i en la primera mànega se situava 22è. En la segona remuntava encara més posicions gràcies a signar el sisè millor temps, per concloure desè amb 1.43,46 minuts. Sumava 26 punts FIS. «Ha fet una primera mànega correcta, amb alguns sectors bons i d’altres no tant, la qual cosa s’haurà de treballar per a pròximes carreres. Ha fet una bona segona mànega de dalt a baix, sense errades i a bon ritme», indica Max Tissot, tècnic de la FAE. Aquesta desena plaça iguala el millor resultat obtingut fins ara per un esquiador andorrà a la Copa d’Europa, el que va assolir Gerard Escoda el 1994 a Geilo.



Àxel Esteve va ser 49è amb 1.46,78. «S’ha equivocat una mica amb el ritme en la primera mànega, esquiant bé però fent massa camí i sense ser suficient en l’atac. En la segona ha atacat més però no anava just tècnicament i els recolzaments, no massa nets, no l’han permès agafar velocitat», indicava Tissot. El guanyador de la cursa va ser el finlandès Samu Torsti amb 1.42,19. Completaven el podi el noruec Rasmus Windingstad (1.42,55) i l’austríac Marcel Mathis (1.42,68).



Gutiérrez , lluny de classificar-se / No va poder mantenir els resultats que va obtenir a les darreres curses de la Copa del Món. Després de classificar-se per a les segones mànegues als eslàloms de Semmering (Àustria) i Zagreb (Croàcia), i quedar-se a només dues centèsimes d’aconseguir-ho a Maribor (Eslovènia), Mireia Gutiérrez no va poder acostar-se als llocs de privilegi a Flachau (Àustria).



L’andorrana va finalitzar a la 43a posició. Va sortir amb el dorsal 58 i va trobar-se amb una pista marcada que la va condicionar, per completar el traçat amb un crono d’1.01,67. El tècnic de la FAE, Roger Vidosa, indicava que la classificació «era difícil per com ha evolucionat la pista. S’ha fet més de carril i devers a la porta. A sis aquesta pista té sempre un perfil amb devers», però tot i així, «estava preparada per fer-ho. Havíem dit de cuidar la línia i potser ha sigut un pèl massa rodona i no ha sortit com ella esperava. D’això se n’ha d’aprendre per a les pròximes curses i a seguir entrenant. Ha acabat a 90 i escaig centèsimes de la classificació». La més ràpida de la primera mànega va ser la sueca Frida Hansdotter amb 56,91 segons.



Courrieu, quart a Tignes / Ahir es completava la combinada de categoria FIS a l’estació de Tignes (França). Kevin Courrieu va fregar el podi, finalitzant a la quarta posició. La mànega d’eslàlom completava la prova i l’andorrà va marcar un temps total d’1.53,38. Marc Oliveras va concloure al sisè lloc (1.53,73), Matías Vargas va ser tretzè (1.54,34), Jan Sasplugas 22è (1.55,87), Albert Pérez 38è (1.57,73) i Pol Suárez 47è (1.59,01). Àlex Rius i Joaquim Rodríguez quedaven fora de cursa. El guanyador va ser el francès Nils Alphand amb 1.52,16.