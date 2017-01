Martí nega tenir un substitut per a Saboya

El Ministre d’Afers Exteriors Gilbert Saboya ha demanat deixar el seu càrrec per motius familiar. El ministre no vol continuar presidint la cartera degut als constants viatges que comporta estar al capdavant d’aquest ministeri. I és que arran de l’acord d’associació, Saboya ha vist intensificades les seves sortides a l’estranger, un fet que estaria afectant de forma negativa la vida familiar del ministre.



Malgrat Saboya encara no ha fet pública la seva dimissió, ja ha sorgit el nom de dues possibles substitutes per encapçalar la cartera d’Afers Exteriors: Imma Tor i Maria Ubach. Dos noms que el cap de Govern, Toni Martí, ha negat. Doncs el líder de l’Executiu va matisar ahir que tot i haver anunciat que hi hauria «una possible ampliació del Govern», en cap moment «he parlat amb la senyora Tor o la senyora Ubach, no he parlat amb ningú».



Tot i això, fonts de Demòcrates per Andorra (DA) asseguren que sí s’ha fet una proposta a Imma Tor com a substituta de l’actual ministre d’Afers Exteriors.

Possibles substitucions / Tot i sorgir el nom de Tor i Ubach, es poc poblable que cap de les dues esmentades acabi subsistint a Saboya. L’any 2011, Martí va oferir a Tor la possibilitat d’encapçalar la política exterior del país, però Tor va declinar l’oerta. I és que la candidata va posar com a condició disposar d’una excedència durant el seu lideratge, una opció que finalment Martí no va acceptar.



I sembla que per agafar el relleu de Saboya, Tor estaria demanant la mateixa condició, per tant, en vista que això no seria possible, és poc problable que l’actual cap de la divisió de la llengua francesa a l’Organització Internacional de la Francofonia acabi sent la nova ministra d’Afers Exteriors.

D’altra banda, Ubach, que actualment exerceix com a ambaixadora a la Unió Europea, a Bèlgica, a Luxemburg, als Països Baixos i a Alemanya, sembla que tampoc està molt a prop d’acceptar el càrrec de nova ministra.



Cinca continua en la llista / Martí va destacar la «gran feina» que està fent Saboya amb l’acord d’associació i va assegurar que malgrat hi puguin haver remodelacions, «tots els ministre que estan avui a l’Executiu continuaran estant al Govern».



A més, va afegir que des del Consell General i el mateix Govern s’està complint amb el mandat i s’està treballant en diverses línies. En aquest sentit, va assegurar que «persones com Saboya, Cinca, Espot o Mateu –i d’altres, no hem vull descuidar a ningú– poden liderar perfectament el pròxim projecte com a candidats a cap de Govern». Perquè «penso que ho poden fer bé i poden guanyar les eleccions».



Tot i això, Martí va afirmar que ara «ens hem de centrar en qui serà era el candidat a cap de Govern –que ho decidirà el partit– i després els electors decidiran, però no es podrà dir que el Govern no ha assumit les seves responsabilitats».



Com a exemple, Martí va posar en relleu la llei de competències i transparències que s’està duent a terme amb l’Executiu i els diferents comuns.

Una incorporació per sumar / Amb tot, Martí va matisar que si hi ha una incorporació, «serà per venir a sumar i conservar la línia de treball del Govern».



A més, «es parla molt d’exteriors, però podria venir a ser un altre ministeri». Perquè «Saboya és una persona vital i d’extrema confiança pel cap de Govern, com ho son Cinca i tots els altres ministres».