Notícia Un equip de cuiners professionals prepararà la vianda de Sant Antoni Els voluntaris preparen els ingredients, l’any passat. Autor/a: EDUARD COMELLAS

La Massana celebra dimarts vinentla festivitat del seu patró, Sant Antoni, amb la tradicional escudellada popular. «A la Massana és una data molt assenyalada, ja que és la festa patronal i per tant és dia festiu. Moltes famílies al complet venen a les Fontetes per seguir la tradició de menjar l’escudella o la vianda, que és el nom autèntic. I esperem que els qui no ho han provat s’animin, perquè és important mantenir vives les festes populars», va assegurar ahir la consellera de Cultura, Participació Ciutadana i Igualtat, Jael Pozo.

Aquesta serà la quarta edició en què la festa va a càrrec d’un equip de voluntaris, encapçalada per un grup de cuiners professionals de la Massana: Josep Maria Troguet, Dolors Abad, Meritxell Montané, Pilar Montané, Amaro Batista, Vicente Zapata i Manel Leitao. A més, també hi haurà la col·laboració dels cuiners Carles Flinch i Ramon Sasplugues. Els cuiners tornaran a tenir el suport de molts voluntaris, que s’encarregaran de tallar, coure, fregir i remenar els ingredients, a més de servir l’escudella al públic. S’espera repartir un miler de racions de la viada més tradicional.