Notícia Les pistes d’esquí porten gastats 1,4 milions en produir neu de cultiu Grandvalira i Vallnord han bombejat 970.000 metres cúbics d’aigua El responsable de canons de Pal explica el funcionament del sistema. Autor/a: ANA / M. T.

es de l’inici de la temporada d’esquí, les estacions de Grandvalira i Vallnord han bombejat 970.000 metres cúbics d’aigua per produir neu de cultiu, arribant gairebé al 80% del que és habitual durant una temporada sencera, i hi han destinat 1,4 milions d’euros.

La xifra l’ha feta pública Ski Andorra durant la jornada que ha celebrat per donar a conèixer tot el treball que hi ha darrere de la cara visible de les estacions. Aquesta producció de neu de cultiu que s’ha fet fins a la data, que equival a 750 camps de futbol amb 20 centímetres de neu, s’ha pogut assolir gràcies a les inversions que les estacions han fet en els últims anys per disposar de més de 1.400 canons de neu, que permeten innivar el 60% dels dominis esquiables.

A més, zones com el Pas de la Casa també han complementat la producció de neu amb el trasllat de neu natural amb camions des d’altres punts de més altitud com és el cap del Port d’Envalira.

La producció de neu de cultiu ha estat clau per assolir els bons resultats que les estacions d’esquí del país han registrat durant les festes de Nadal. Així ho han posat de manifest els responsables de Grandvalira i Vallnord aquest dimarts, que han destacat que la manca de nevades d’aquest inici de temporada ha suposat un esforç extra per als equips de canoners i de màquines de les estacions.

De fet, la producció de neu de cultiu que s’ha fet fins a la data representa gairebé un 80% del que s’assoleix una temporada normal, destinant-hi gairebé un milió de metres cúbics d’aigua, que es va captar dels rius entre els mesos de setembre i l’octubre, quan el cabal és més important, de manera que es minimitza l’impacte.

Actualment, Grandvalira i Vallnord donen feina a un total de 2.316 persones, i un 85% són temporers, de manera que es troben amb dificultats per atreure gent del país i han de recórrer a personal de fora.

A més, lamenten els problemes que hi ha per trobar personal amb titulacions especialitzades, i les traves que es troben els empleats a l’hora de trobar allotjament, per tramitar el permís de treball o la despesa que els suposa obrir un compte bancari. De fet, el director d’Ordino Arcalís, Xabier Ajona, ha destacat que estan mancats de personal des de l’inici de la temporada a causa de tots aquests problemes, i ha afegit que sí que prioritzen la gent del país però «hi ha una sèrie de llocs que no qualsevol pot ocupar, calen titulacions».

De la seva banda, Joan Viladomat ha assegurat que «hi ha la sensació que el país s’està allunyant del món de l’esquí», i per això proposen acords amb la Universitat d’Andorra i amb d’altres centres formatius per posar fi a les mancances de formacions relacionades amb el sector, com per exemple una formació professional en electromecànica, i poder tenir així un planter de treballadors del país.

Pel que fa a la manca d’allotjament, les estacions d’esquí han intentat facilitar pisos al personal, i en el cas del Pas de la Casa, l’estació ha llogat una vintena d’apartaments propietat d’una entitat bancària per ajudar sobretot els treballadors que venien a Andorra per primera vegada.

Ski Andorra no ha volgut valorar les queixes que recentment han fet públics els monitors d’esquí, però han assegurat que han escoltat les seves inquietuds. Conrad Blanch, com a membre de la junta de l’associació, ha afegit que dels 710 monitors que hi ha actualment, el 45% són residents i el 90% repeteix temporada, de manera que «això vol dir que el seu grau de satisfacció és bo».