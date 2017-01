Dallerès demana que es retiri el llibre ‘El ball de la vida’ de Salvadó

L’excònsol menor d’Encamp, Josep Dallerès, ha interposat una demanda contra els autors del llibre El ball de la vida i contra l’editorial que el va publicar, Editorial Meteora, per vulneració del dret a l’honor. El demandant considera que la producció és «una intromissió il·legítima» que el presenta com un «personatge obscur i malvat» la qual cosa «indueix al lector a pensar que està vinculant determinades responsabilitats, amb fets ocorreguts amb una trama fosca en la qual s’amaga informació». Per tot plegat, qui va ser síndic general i ambaixador d’Andorra al Consell d’Europa demana que s’enretiri la primera edició del llibre de març del 2016 i que, si s’escau, els responsables ometin o efectuïn la corresponent rectificació de les al·lusions realitzades a Dallerès en les edicions i publicacions següents.La primera edició de El Ball de la vida va ser publicada el març del 2016 i relata la història de superació d’un nen de 4 anys que va patir un accident de trànsit a Encamp el 1984, data en la qual els cònsols de la parròquia eren Enric Pujal i Josep Dallerès. La demanda reprodueix literalment la transcripció dels fragments en què consideren que es vulnera el dret a l’honor. Es subratllen les parts que fan referència al fet que el dia de l’accident no hi hagués cap agent de circulació i en un enfrontament, anterior als fets, en relació a la compra per part del comú d’un terreny on la família hi tenia un càmping.Els arguments de la demanda/ En aquestes pàgines, argumenta el demandant, «l’autor el descriu amb els adjectius ‘malparit’ i ‘sense consciència’», de manera que «el relat desvirtua completament la veritat i especialment la imatge del Sr. Dallerès de manera pública i publicada en un llibre que manca a la veritat».Així mateix, la denúncia remarca que les «acusacions» «van més enllà de la seva vida pública o de l’exercici públic dels càrrecs polítics desenvolupats». «Aquestes acusacions són intromissions en la seva pròpia vida privada que recauen sobre la seva pròpia persona, vulneren el seu honor i el desvirtuen, amb judicis de valor directes que malmeten la seva reputació en l’esfera pública i privada», destaca.També consideren que «aquesta intromissió il·legítima en l’honor del demandant no ha de ser contraposada o ponderada amb la llibertat d’informació». «En aquest cas concret es redueix únicament a l’àmbit de la llibertat d’expressió, que no d’informació», insisteixen. En aquest sentit detallen que «la llibertat d’expressió lògicament està delimitada i s’agreuja el seu mal ús si aquesta es realitza de manera pública i divulgada en una obra literària pública, en la qual es produeixen atacs directes contra la imatge personal i pública, més enllà del de la crítica política que pot considerar-se ‘acceptable’».Jordi Fernando, administrador de l’editorial Meteora, va explicar ahir a EL PERIÒDIC, que encara no han pres cap decisió en ferm sobre si finalment retiraran l’edició del llibre. «De moment hem demanat orientació legal sobre el cas», va apuntar tot confiant en què finalment «es pugui solucionar d’una manera planera, sense complicacions».Tampoc ha tancat encara la seva resposta Albert Salvadó. Segons va informar, estan preparant el document i assegura que «en cap cas hi va haver cap voluntat d’afectar l’honor de ningú». Anna Tohà per una banda, i Josep Dallerès per l’altra, van preferir no fer declaracions.



-El llibre El ball de la vida relata la història real de l’Evarist, un nen que el 1984, amb només 4 anys, és víctima d’un atropellament a Encamp, que li va deixar greus seqüeles físiques. L’obra explica la lluita de la seva mare i de tota la família les dècades posteriors per aconseguir una vida digna per a l’infant.

-El llibre posa nom i cognoms a totes les persones vinculades d’alguna manera o altra amb els fets o el posterior i complicat procés de recuperació. Així, parla tant sobre els qui amb esforç constant el van ajudar com també d’aquells que consideren que amb el seu comportament no van ajudar a esclarir els fets. Entre ells, apareixen els noms dels excònsols d’Encamp, Enric Pujal i Josep Dallerès.



-L’obra va ser escrita per Albert Salvadó en base a la història de l’Anna Tohà, mare de l’Evarist, i publicada per l’editorial catalana Meteora.