Els salaris dels alts càrrecs del Govern s’incrementen un 18,3%

La liquidació de despeses de personal ha augmentat un 3,21% el tercer trimestre del 2016 respecte al mateix període de l’exercici 2015, segons es desprèn de l’execució pressupostària del tercer trimestre elaborada pel Govern. En total, les despeses de personal sumen 69,6 milions d’euros, el que representa un increment de 2,1 milions d’euros. La major variació d’aquesta partida correspon a la pujada del 18,3% del concepte «retribucions bàsiques i altres remuneracions d’alts càrrecs», el que suposa un creixement de 343.673 euros en termes absoluts. En detall, i tal com consta en el document, l’increment és fruit dels salaris de les «incorporacions de nous càrrecs polítics i ambaixadors», que representa un augment de 248.071 euros respecte l’exercici anterior. El text però, no concreta ni especifica més els motius ni els càrrecs que han estat contractats i que han propiciat dita pujada. Des de principis del 2016, totes les liquidacions pressupostàries mostren un augment d’aquesta partida, sent el primer semestre del 10%, el segon del 15% i el darrer del 18%.Per contra, el concepte que presenta la menor variació és «remuneracions bàsiques i altres personal fix», amb una pujada de 254.256 euros, el que representa un 0,51% més que el mateix període del 2015. Aquesta petita variació a l’alça s’explica principalment per tres factors. El que té major importància és la pujada d’un 9,58% en el subconcepte «sou base funcionaris i agents de l’Administració de caràcter indefinit», el que suposa 207.871 euros més en termes absoluts. En segon lloc, incrementa també el subconcepte «permanències primes i especialistes, amb 76.139 euros, el que suposa un 3,51%. Finalment, la partida «compensacions, treballs, torns i festius» creix un 2,66%, el que en termes absoluts es tradueix en 57.692 euros.Pel que fa a la partida destinada a «quotes de la seguretat social», el tercer trimestre del 2016 experimenta un increment de 585.245 euros comparat amb l’any precedent, el que suposa un 7,11% més. Segons s’especifica en la memòria de l’execució pressupostària la variació es deu a les «quotes de la seguretat social per funcionaris i agents de l’administració de caràcter indefinit» que sumen 403.445 euros del total esmentat.Finalment, també veuen una tendència a l’alça les prestacions socials, malgrat que inferior al que van experimentar el segon trimestre. Així, a data de 30 de setembre de 2016 les prestacions socials incrementen un 19,80% respecte el mateix període de l’exercici 2015, el que significa 761.438 euros més. El segon trimestre l’augment va ser del 35,58%. Tal com s’exposa a l’informe presentat per Govern, l’increment es deu bàsicament per l’augment de liquidació en el subconcepte «pensions de jubilació» amb 373.238 euros i per l’augment de liquidació en el subconcepte «nou pla de pensions» amb 493.224 euros.

El consum intern cau un 8,23% respecte el mateix període del 2015, segons mostres les xifres de recaptació de l’Impost General Indirecte (IGI) del tercer trimestre del 2016. El segon trimestre de l’any ja va mostrar una tendència a la baixa del 4,17% negatiu. Les darreres dades segueixen mostrant, doncs, la debilitat del mercat intern i, per tant, una recuperació econòmica encara fràgil. El Govern però, no incorpora en l’informe cap valoració del decreixement d’aquesta figura impositiva. Tot i aquesta davallada, els ingressos en concepte d’impostos indirectes té una variació positiva del 0,24%, el que representa 494.636 euros més que el 2015.



En la liquidació del pressupost d’ingressos també mostra un comportament negatiu el capítol de «taxes i altres ingressos» amb una reducció en la recaptació que, a comparació amb el mateix període de l’exercici precedent, baixa 1,6 milions, un 7,87% menys. Segons s’exposa en el document presentat per Govern, aquesta disminució esdevé motivada «per una menor recaptació en concepte de ‘Altres ingressos’, que recull ingressos excepcionals (sancions, recàrrecs, decomisos i altres) subjectes a una forta incertesa tant en la seva previsió com en la seva execució».



En general però, el pressupost d’ingressos amb data 30 de setembre de 2016 s’ha incrementat en un 97,6% amb un increment de 399,2 milions d’euros. Aquesta pujada s’explica per la recaptació d’impostos directes com l’IRPF, l’Impost sobre la Renda dels No Residents i l’Impost de Societats. Els ingressos patrimonials i els ingressos per passius financers també han contribuït en la pujada.