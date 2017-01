El salari mínim per contractar un cambrer d’hotel baixa 100 euros

A partir d’ara, les empreses que contractin cambrers i recepcionistes d’hotel de fora del Principat podran remunerar-los amb un sou mínim que baixa 100 euros respecte l’actual. El Govern va anunciar ahir la mesura en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres justificant la decisió com a mesura per «flexibilitzar el mercat laboral» i satisfer les demandes de mà d’obra de diversos sectors empresarials als que es va sumar el representant de la Unió Sindical d’Andorra (USdA), Gabriel Ubach, que a principis del mes passat va destacar que les empreses «es queixen de la falta de treballadors, i cal posar-hi remei».



El ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, va anunciar la decisió com una mesura que s’inclou dins de la modificació del Reglament de quota general de les autoritzacions de residència i treball i de les autoritzacions de treball fronterer. Segons el propi Govern, la principal modificació és la flexibilització dels requisits en matèria de formació i experiència del treballadors de la Unió Europea, de l’Espai Econòmic Europeu o d’estats amb conveni amb el Principat d’Andorra, que preveu que els empresaris del país puguin contractar aquells treballadors que no puguin acreditar una titulació de caràcter estatal o un any d’experiència en el sector mitjançant un document oficial de vida laboral si, a canvi, assumeix unes obligacions en matèria de formació del contractat. És a dir, totes aquelles persones estrangeres que volien treballar al país però no complien els requisits podran fer-ho a partir d’ara si el Servei d’Ocupació conclou la idoneïtat de la persona sol·licitant per al lloc de treball i valida la formació proposada per part de l’empresari o de la part contractant.



D’altra banda, la modificació amplia el contingent aprovat el passat mes d’octubre per respondre a les necessitats dels sectors introduint dues noves professions que no estaven recollides fins ara: la de peó de la construcció i marmitó, és a dir, rentaplats. Aquesta decisió ha estat presa, segons Espot, «després de diverses reunions amb interlocutors i parts implicades en la problemàtica», unes converses que s’han acabat concloent amb la incorporació d’aquestes dues noves ocupacions, que amplien la quota en 64 places. Per altra banda, el Consell de Ministres també va una nova quota d’autoritzacions de residència i treball per compte propi, que preveu un total de 250 nous permisos per, en la mateixa línia, satisfer la intensa demanda de mà d’obra que experimenta el país.



Mesura controvertida

Després de que a principis de desembre el Servei d’Ocupació anunciés les més de 800 ofertes de treball ofertades per les només 370 persones en situació d’atur, el Govern respon a la problemàtica amb la flexibilització de les demandes de contractació, la inclusió de dues noves ocupacions i la baixada de 100 euros en els salaris mínims dels nous cambrers i recepcionistes contractats. Les mesures es prenen després de que les previsions de desocupació realitzades pel Govern no arribessin a les xifres esperades i s’hagi de pal·liar el desajust de forma ràpida i efectiva. H