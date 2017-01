Notícia SDP s’oposa al forn incinerador per raons de salut i ambientals El partit proposa canviar l’actual planta per una de triatge al·legant que seria «molt més rentable» Forn incinerador de Ctrasa. Autor/a: TONY LARA

Socialdemocràcia i Progrès (SDP) s’oposa al forn incinerador i a les 10.000 tones de residus catalans que rebrà Andorra.



El coordinador d’SDP a Andorra la Vella, Delfi Roca, va matisar ahir en una roda de premsa que la lluita contra el forn ja ve «de llarg. I és que al 2006 prop de 600 persones es van concentrar demanant la revocació de la instal·lació incineradora, i tot i això, es va fer; va ser un gol de la gestió política del Govern». Roca també va remarcar que els residus de Catalunya s’han agafat més per l’interès d’Andorra que pel del país català. I va lamentar el fet que l’acord s’hagi signat sense data límit, «això preocupa».



Raons de la negativa / Una de les raons per les quals SDP s’oposa al forn i la crema de residus és la contaminació que aquest aporta al medi ambient i l’afectació sanitària que pot tenir entre els ciutadans del Principat. Ja que malgrat els residus puguin cremar-se de forma aïllada, «les partícules i molècules perjudicials que es desprenen de la incineració es queden en l’aire, i aquestes circulen per tota Andorra».



A més, «cal tenir present la gran quantitat de turistes» que vénen al Principat en dates assenyalades i «la inversió tèrmica que hem patit durant els darrers dies. Si s’ajunten tots aquests factors, veiem que Andorra queda molt afectada pel canvi climàtic».



Escaldes, la més afectada / D’altra banda, el membre del comitè local d’SDP a Escaldes-Engordany, David Pérez, va destacar que la parròquia escaldenca és possiblement una de les que més es veurà afectada per la crema dels nous residus, tant per la posició de la planta d’incineració com pels corrents d’aire que circulen pel país.



Vers aquest fet, «demanarem al comú que ens trameti més informació sobre l’acord, perquè a dia d’avui la gent es pregunta quina serà l’afectació de les 10.000 tones de residus a nivell de salut i no tenim respostes, estem en desinformació», va sentenciar Pérez.



Una planta de triatge / SDP creu que l’opció adient seria convertir el forn en una planta de triatge de residus. Ja que a nivell econòmic i contaminant és molt més «rentable». Doncs avui en dia «s’estan comprant els blocs d’alumini o PVC a preus força alts, i això sí seria rendibilitzar els residus».



D’altra banda, Roca va destacar que la incineració «no fa desaparèixer els residus, aquests es redueixen però van a parar a l’estratosfera». A més, «estem fent campanyes de sensibilització perquè la ciutadania recicli però ens centrem en incinerar i no en fer triatge, s’han d’aclarir».



Altres temes d’actualitat / A banda del nou acord de residus entre Andorra i Catalunya, SDP va parlar ahir de la unificació dels centres comercials d’Andorra la Vella i Escaldes-.



En aquest sentit, el conseller general d’SDP, Victor Naudi, va destacar que és una bona notícia, perquè el turista no distingeix entre una o altra zona. Tot i això, Roca va puntualitzar que «un altre aspecte és el nom que se li acabi posant a la unió, doncs cal buscar-ne un que mostri unitat i sigui representatiu».



A més, Roca va lamentar l’apujada de preus públics de la capital. I és que «no pot ser que es posi la mà a la butxaca dels ciutadans i que no es baixin les despeses corrents del comú o s’augmenti la partida de comunicació», entre altres.