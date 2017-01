Ramón López substituirà a Maria Cosan en la direcció de l’INAF

Ramón López serà el nou director de l’INAF (Institut Nacional Andorrà de Finances). López començarà a desenvolupar el càrrec a partir de la setmana que ve i ho farà en substitució de l’actual directora de l’òrgan, Maria Cosan.



Segons va informar ahir el ministre Portaveu, Jordi Cinca, Cosan ja fa més d’un any que va anunciar la seva dimissió «irrevocable, quan es va quedar embarassada». I és que davant d’aquesta nova situació familiar, la directora «ens va matisar que no es veia amb cor d’estar al front de l’INAF», ja que és un «esforç i una càrrega important».



Per tot plegat, Cosan va presentar la seva dimissió al·legant que no podia fer compatible la vida familiar amb la «gran» responsabilitat que comporta ser directora de l’ens financer.

Voluntat de fer-la quedar / Malgrat des d’un principi Cosan va dir que la seva renúncia era irrevocable, Cinca va detallar que el primer «reflex» de l’Executiu i el Consell d’Administració de l’INAF va ser intentar que Cosan es quedés, o si més no, que intentés compaginar les dues vides (laboral i familiar) fins que poguessin trobar a un substitut adient.



En aquest sentit, el ministre Portaveu va destacar que ja fa un any que s’està buscant a un professional que encaixi en el perfil de director de l’INAF, i després d’estudiar a diversos candidats, el Consell d’Administració de l’institut va proposar el nom de López, un candidat que finalment l’Executiu va acceptar. Tanmateix, per garantir una «transició més ordenada» –tot i que el nou director s’incorporarà al carreg en breus–, Cosan estarà present a l’INAF durant tres mesos més per ajudar a efectuar el traspàs «de la millor manera», va afegir Cinca.

Un nou càrrec forà / Tot i que l’INAF és un òrgan andorrà, el seu futur director és de nacionalitat espanyola, un fet que segons va detallar el ministre portaveu, segurament portarà crítiques. I és que «ens estranyaria que no fos així, perquè ja és una tònica». Tot i això, Cinca va defensar el fet que s’ha optat per López degut al seu ampli perfil.



López és llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses. La seva trajectòria professional es va iniciar l’any 2001 al grup directiu del Banc d’Espanya, un cop aprovades les oposicions de tècnic de Mercats de Canvis i Inversions Exteriors així com d’inspector d’Entitats de Crèdit.

L’any 2007 es va incorporar com a director a Deloitte, amb l’objectiu de desenvolupar el Departament de Consultoria de Gestió de Riscos Bancaris, assessorant entitats financeres de Banca, Valors i Assegurances.



A més, la seva tasca en la consultoria també ha estat participar com a membre actiu dins del Comitè Internacional Financer de Gestió de Riscos així com en el Comitè Internacional de Regulació Financera.