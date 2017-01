Encamp brilla amb un inèdit concert de corals

El Complex Esportiu d’Encamp va acollir ahir a les 19 hores una inèdita actuació entre el Cor Rock d’Encamp i el Choeur d’Enfants de la Maîtrise de Seine-Maritime, de la Normandia francesa. Els dos grups corals, d’estils totalment diferents, van realitzar un concert en que es van mesclar els cants dels èxits musicals del pop-rock més actuals amb quatre parts del Rèquiem de Mozart, una combinació que va fer emocionar el públics en alguns moments de l’actuació. Tot i que, segons Gil Blasi, un dels directors del Cor Rock, «el concert no s’ha realitzat en un bon horari per les incompatibilitats amb la feina de bona part dels interessats», l’assistència va ser força exitosa en un escenari amb capacitat de fins a 400 persones.



Primer contacte / Els darrers assajos del grup encampadà es van realitzar a les 14 hores, i a les 16.30 es van dirigir cap al Complex Esportiu per conèixer la coral francesa, realitzar les proves de so i compartir les primeres experiències entre totes dues formacions. Tot i que els directors del Cor Rock ja havien fet acte de presència en alguna actuació de la coral normanda i havien parlat amb els seus directors per compartir punts de vista i experiències, els seus components no es van veure fins ahir per la tarda, just abans del concert. «Els infants estan molt nerviosos, sobretot pel fet de conèixer els infants de la coral francesa», va explicar Blasi a EL PERIÒDIC, una fet que, com ja va recordar dies enrere, «significa un experiència realment enriquidora per als adolescents, sobretot a nivell humà».

El grup encampadà, per la seva banda, va representar èxits musicals com ara temes de Queen, Beyoncé, Radiohead o Kate Perry, mentre que els Enfants de la Maïtrise van cantar, a banda de Mozart, diverses cançons del compositor americà Jim Popoulis, un professional que acostuma a composar per a cors de gent jove.



El Cor Rock d’Encamp va ser fundat l’any 2009 per Blasi i Jordi Porta, dos professors de música de l’Escola Andorrana de segona ensenyança de la capital de la parròquia i actualment està en procés de finalitzar els tràmits per convertir-se en associació. El grup local, per la seva banda, està format per adolescents de segona ensenyança, mentre que la coral francesa agrupa un ventall més ampli d’edat, entre els 11 i els 17 anys, un fet que respon a la peculiaritat del sistema d’ensenyança del país.