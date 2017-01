Notícia El ‘Workshop’ Ocupacional genera 17 nous contractes La majoria són per al sector de l’hostaleria i activitats turístiques El ‘Workshop’ Ocupacional.

El Workshop Ocupacional que es va celebrar a la Seu d’Urgell el passat mes de novembre ha permès tancar tancar un total de 17 contractes laborals, vinculats a empreses tant de l’Alt Urgell com de la Cerdanya i el Principat d’Andorra.

La trobada, que es feia per segon any consecutiu al Cetap, va reunir 180 persones demandants de feina i 15 empreses de referència del territori, que oferien diferents llocs de treball per cobrir. S’hi van realitzar més de 500 entrevistes professionals.

Pel que fa a sectors, l’ajuntament urgellenc ha informat que el 37% d’aquestes 18 persones contractades treballen en el sector de l’hostaleria, seguit del 25% que ho fan en empreses turístiques. Un 13% ha estat contractat en empreses industrials, el mateix percentatge que en comerços. La banca i el sector administratiu han contractat un 6% cadascun. El workshop el van organitzar el Consell Comarcal de l’Alt Urgell, l’Ajuntament de la Seu, l’Oficina Jove, Alt Urgell@Xarxa, el Departament d’Empresa de la Generalitat de Catalunya, la Unió Europea i Catalunya Emprèn.



Reducció de l’atur / Aquest anunci coincideix amb l’evolució positiva que estan experimentant les xifres d’atur a la Seu, segons dades del Servei d’Ocupació de Catalunya. El desembre de 2016 hi havia un total de 676 persones a l’atur, un descens notable respecte del desembre de 2015, quan n’hi havia 733, i també en comparació al desembre de 2014, quan es comptava 831 aturats a la ciutat. És a dir, actualment hi ha quasi un 19% menys de persones aturades a la capital alturgellenca que ara fa dos anys.

La tinent d’alcalde Promoció de la Ciutat i Treball Fronterer, Mireia Font, afirma que «malgrat aquesta evolució positiva del nombre d’aturats, cal seguir treballant a fons per millorar la qualitat de l’ocupació i alhora rebaixar l’atur per poder situar-nos a nivells previs a la crisi». Font també assenyala al respecte que actualment la Seu ja està en xifres d’atur equivalents a mitjan 2009, quan hi ha havia registrats un total de 690 aturats. A més a més, la tinent d’alcalde subratlla que des del consistori seguiran impulsant formació per aturats, mediació i coordinació amb els agents d’ocupació.