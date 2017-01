Dia caòtic al Dakar

La meteorologia està fent una mala passada al Ral·li Dakar. La considerada edició més dura en terreny sud-americà, estaà patint vàries anul·lacions per culpa de les fortes pluges, l’estat de les pistes i les allaus, com la que es va produir a la provincia de Jujuy i que va significar que no es pogués disputar l’etapa considerada com a reina.



Pobles amb una alçada important de fang als seus carrers, amb roques i pedres per arreu, i carreteres tallades. Aquest és el panorama que hi ha. Fins i tot es van arribar a produir dues morts. Els vehicles dels participants, dels equips, les assistències i l’organització durant el dia d’ahir van fer-s’ho com van poder per arribar a Chilecito per poder reprendre la competició, en una etapa prevista per avui fins a San Juan, amb un recorregut original de 751 quilòmetres, però que pot quedar modificat per com es trobi el terreny per on ha de transcórrer. Al tancament d’aquesta edició la direcció de cursa encara no havia pres una decisió definitiva. El dia va ser dur per arribar fins a Chilecito. «Vam perdre temps perquè vam estar ajudant a camions enganxats en el fang. Estic content i molt animat per tenir opcions d’aconseguir la meva millor classificació en la prova. És cert que falta molt però cada vegada estem més a prop», indicava Albert Llovera, que va haver de fer 800 km a 50 km/h, perquè els camions no poden superar aquesta velocitat per no ser multats per la policia argentina i penalitzats pels organitzadors del Dakar.