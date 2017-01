La FAM vol que la Font Blanca sigui el màxim referent del circuit

El 21 i 22 de gener es desenvolupa la catorzena edició de la Font Blanca, que obre el calendari de la Copa del Món. Es tracta d’una prova del tot consolidada i la Federació Andorrana de Muntanyisme (FAM) se centra en seguir millorant tots els aspectes que la rodegen per tal que sigui tot un referent de les curses de la Copa del Món en quan a organització i recorreguts.



Com ve sent habitual els últims anys la prova del Principat és l’esdeveniment que obre el campionat. I a més en aquesta ocasió també servirà per entregar els premis de la temporada passada, en una cerimònia que s’havia de realitzar a la Patrulla de les Glaceres, però al suspendre’s la prova suïssa queda traslladada per aquesta ocasió. Es farà divendres de la setmana vinent en la inauguració. Estaran presents els màxims representants de la Federació Internacional d’Esquí de Muntanya (ISMF), que coneixen de primera mà com es fan les coses al Principat. «Gaudim d’una gran consideració de la ISMF», assegura Jaume Esteve, president de la FAM, que ressalta el treball que s’està realitzant amb la Font Blanca, que «està creixent molt» i no dubta en afirmar que «s’està consolidant com la prova més important del circuit de la Copa del Món».



La FAM vol assegurar-se la carrera dins del circuit els pròxims anys. La demanda pel 2018 ja està feta, però el calendari no es decidirà i es donarà a conèixer fins al mes de juny, que se celebri precisament a Andorra l’assemblea general del màxim organisme internacional. «Som un dels motors d’aquesta Copa del Món», exalta Esteve, i per aquest motiu confia en assegurar-se el lloc al circuit en el futur. De cara a la pròxima temporada es produiran alguns canvis i tot apunta que la Font Blanca no sigui l’esdeveniment que obri el calendari de la Copa del Món. La ISMF obre mercat i hi ha sobre la taula l’opció que la cursa inaugural sigui a la Xina, abans de Nadal, un període que des d’Andorra no es valora per avançar la Font Blanca per les condicions de la neu. La FAM està estudiant si continuar amb les mateixes dates o bé variar-les, però encara no ho tenen definit. Estan mirant «estratègicament que és el que ens interessa més» de cara al calendari, i la decisió final no la prendran fins més endavant: «Ens ho estem pensant. El mes de gener ens va bé. Ho hem d’acabar de definir».

Recorreguts impecables / Les darreres nevades i les que s’esperen properament asseguren que els diferents circuits a Arcalís i Arinsal estiguin garantits. No es produïen unes precipitacions similars des de novembre, que havia obligat a estudiar traçats alternatius. Les modificacions efectuades són mínimes respecte l’original. Per primera vegada els horaris dels participants a la Copa del Món i els que ho fan per a la Copa d’Andorra seran diferents per no barrejar corredors. La cursa individual es realitza a l’estació ordinenca i compta amb un itinerari tècnic, amb trams plans, canals i arestes. El circuit sènior masculí consta de cinc ascensions i el mateix nombre de descensos amb 1.625 metres de desnivell, amb sortida i arribada a la coma del Forat. Per a les sèniors femenines i els júniors masculins és de 1.440 m amb una ascensió i baixada menys, mentre que en tenen tres i 1.020 m les júnior femenines i els cadets de les dues categories. L’avantatge que posseeix és que des del punt de sortida el públic pot observar el 50% del desenvolupament de la cursa.



Pel que fa a la vertical d’Arinsal, els júniors i sèniors masculins afronten un traçat de 730 m, i les júniors femenines i els cadets de 465 m. L’arribada estarà situada per a tots al costat del Bar Igloo, acabat d’inaugurar. Els organitzadors esperen que hi hagi una participació pròxima als 300 corredors en les dues proves, dels quals més d’un centenar seran de la Copa del Món. Entre ells estarà el català Kilian Jornet, que els últims dies ha estat entrenant a Andorra preparant les curses. Per primera vegada hi haurà participació de representants de Turquia. L’equip nacional estarà format pels seus dotze membres, a més de tres convidats: Sophie Dusautoir, Gerber Martí i Carles Serra. Pel que fa als andorrans, «les expectatives són màximes. Esperem que cada corredor s’exprimeixi al 100%», assenyala Carlo Ferrari, director tècnic de la FAM. Durant la temporada l’objectiu és «arribar el més amunt possible. Tenir algun corredor sènior masculí en el top-20» seria una gran fita, i col·locar el millor possible als joves, que estan en fase d’aprenentatge. Tots ells «estan creixent i evolucionant».

El desenvolupament de la Font Blanca no s’entén sense la presència dels voluntaris. Són 150 els que estan presents en aquesta edició. Les últimes setmanes tots ells han fet formacions en diferents aspectes per a que puguin realitzar les seves funcions sense cap incidència.