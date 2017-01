Notícia Commoció a Organyà per les noves revelacions del ‘cas Nadia’ L’Audiència confirma la presó provisional per a Fernando Blanco La Nadia amb la seva mare.

La població d’Organyà segueix «commocionada» i «sorpresa» per les darreres novetats i el caire que està prenent el cas Nadia. L’alcalde de la població, Celestí Vilà, va manifestar ahir que els veïns estan «molt decebuts i enganyats» i conclou que, si les darreres informacions són certes, només resta esperar «que la Policia i el jutge decideixin».

Vilà va assegurar que «de ser certa» la troballa d’imatges amb contingut sexual, només «puc dir que la Nadia ha tingut molt mala sort, no només amb la malaltia si no també amb els pares que li han tocat». El batlle d’Organyà hi va afegir que «no hi ha paraules per qualificar el que ha passat». La notícia sortia aquest dimarts al migdia, quan el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va fer públic que els Mossos d’Esquadra havien trobat les imatges en un llapis de memòria entre el material informàtic confiscat als pares.

Els veïns d’Organyà no deixen de sorprendre’s pel caire escabrós que està adquirint el cas, després que ara fa un mes va esclatar i es va fer públic el presumible engany dels pares al voltant de la malaltia de la nena Nadia. Vilà reconeix que «ha estat molt fort el que ha passat fins ara» i que «les novetats aparegudes fan que la gent estigui molt tocada». L’ajuntament ha estat en contacte amb els veïns més vinculats a la família i l’alcalde va subratllar que «estan destrossats». Segons Vilà, una de les veïnes més properes li ha assegurat que «no té paraules pel que està passant» i, com la majoria de veïns, encara «no s’ho acaba de creure».

El jutge d’instrucció 1 de la Seu d’Urgell que investiga el conegut com a cas Nadia va rebre dimarts al matí de part de la Unitat Territorial d’Investigació del Pirineu Occidental dels Mossos d’Esquadra un seguit d’arxius que podrien ser constitutius de diferents infraccions penals. Concretament, segons el TSJC, dels delictes «d’elaboració i tinença de pornografia infantil, així com d’exhibicionisme i provocació sexual». El magistrat creu que la troballa d’aquest material de contingut sexual no és una simple sospita sinó que suposa la «constància i evidència de clars indicis objectivats de participació del pare en la comissió dels delictes de provocació sexual i explotació sexual».

La nova declaració dels pares al Jutjat de la Seu tindrà lloc aquest divendres al matí.

L’Audiència provincial de Lleida va confirmar ahir la presó provisional sense fiança pel pare de Nadia Nerea, en considerar que existeixen prou indicis de criminalitat per poder-lo encausar per un delicte d’estafa agreujada. En la interlocutòria, la sala desestima el recurs presentat per la defensa i argumenta aquesta decisió en considerar que també existeix risc de fuga, d’obstrucció a la justícia i de reincidència.

Pel que fa a les presumptes imatges de contingut sexual fetes a la nena, trobades pels Mossos d’Esquadra en un llapis de memòria, fonts judicials han confirmat que es tractaria del llapis que utilitzava habitualment el pare, que són «diverses fotografies» i que s’investiga si aquestes imatges haurien estat difoses. Precisament per evitar-ne la difusió, fonts judicials han explicat que l’advocat de Fernando Blanco es desplaça avui a la Seu d’Urgell per poder-les visualitzar, atès que el jutjat no les hi enviarà.

De moment, consultat per Catalunya Ràdio, l’advocat de la defensa ha sostingut que, segons li han expressat els pares, les imatges no tindrien finalitat sexual sinó que les feien per fer un seguiment de la malaltia.