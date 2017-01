El PS reclama informació que certifiqui la viabilitat de The Cloud

La consellera general del Partit Socialdemòcrata (PS) Rosa Gili va presentat una demanda d’informació a Sindicatura mitjançant la qual reclama a Govern que se li faci arribar la documentació que justifiqui la viabilitat econòmica i de negoci de The Cloud, l’edifici que Andorra Telecom té projectat al centre d’Andorra la Vella. La parlamentària va remarcar la preocupació que provoca que, segons algunes informacions, es vulgui ara canviar l’ús inicialment previst per a una part de l’immoble.



Al PS ha generat una important inquietud la notícia apareguda aquest dimecres en un mitjà escrit del país, segons el qual el Govern estaria plantejant-se la possibilitat que The Cloud fos la seu del futur casino. Aquesta possibilitat s’estudia ara un cop constatat que no hi ha, per ara, excessiu interès en les empreses contactades per ocupar els espais comercials previstos a l’edifici, el lloguer dels quals havia de ser una de les noves línies de negoci per a Andorra Telecom, fet que s’havia emprat com a justificació de la forta inversió prevista per a la seva construcció –més de 30 milions d’euros.



Amb tot, Gili va fer arribar a Sindicatura una demanda d’informació mitjançant la qual es pretén obtenir tota una sèrie de documentació sobre el projecte de The Cloud. Així, demana que se li faciliti «l’estudi de viabilitat econòmica, el pla de negoci i la previsió d’ocupació dels espais, considerant compromisos amb privats i altres, del nou edifici».



La consellera general del PS va recordar que l’aposta per impulsar aquest ambiciós immoble pot tenir importants conseqüències. «La construcció suposa una despesa milionària i crea molts problemes als veïns de la zona», va apuntar, a la vegada que també «es va enderrocar un edifici que per a una part de la població tenia un valor patrimonial». Gili entén que Govern «deu veure més beneficis que una altra cosa en aquest projecte» però reclama que «quedi demostrat amb números».



La parlamentària socialdemòcrata va ressaltar, també, la necessitat que s’aclareixi si abans de tirar endavant aquest projecte s’hauran fet tots els estudis necessaris per donar plenes garanties a la inversió. «No volem creure que Govern, encara que a vegades ens pugui fer pensar en això, s’ha llençat a aquesta aventura sense tenir cap idea del que s’hi posarà a dins», va manifestar.