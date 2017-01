Eden indemnitzarà els afectats per l’aigua contaminada d’Arinsal

El Col·lectiu Ronda i l’empresa subministradora d’aigua Eden Springs han arribat a un acord per indemnitzar els afectats d’un brot de gastroenteritis que es va produir l’any passat com a conseqüència d’una contaminació en l’aigua d’Arinsal. En total, s’indemnitzarà 659 persones, i els imports variaran en funció del nivell d’afectació.



A aquells ciutadans que van patir el brot i disposen de la documentació de baixa i alta laboral, Eden donarà 59 euros per dia de treball perdut i un import fix de 15 euros corresponent a les despeses farmacèutiques. A més, també es podran computar altres despeses vinculades estrictament a la baixa si s’acrediten de forma correcta.



Segons va informar ahir el Col·lectiu Ronda, la mitjana de dies de baixa dels afectats oscil·la entre els quatre i sis dies. I la baixa més llarga registrada pel brot ha estat de 12 dies.



D’altra banda, les persones afectades que només hagin rebut una assistència sanitària derivada de la gastroenteritis (sense necessitat de baixa laboral), rebran una indemnització total de 222,5 euros (15 corresponent a despeses farmacèutiques), sempre que puguin acreditar l’assistència. Com en el cas anterior, també es podran computar altres despeses vinculades estrictament a la intoxicació. Aquest grup d’afectats ascendeix als 400. Per tant, l’empresa Eden donarà només a aquest conjunt un total de 89.000 euros.



A banda d’aquestes dues situacions, si els afectats no disposen de cap document mèdic, podran acreditar l’afectació a través de certificats de l’empresa on treballen o amb comprovants de gestions telefòniques per l’assistència rebuda durant el brot.

Forma de cobrament / El cobrament es farà mitjançant transferència bancària al compte que cada persona hagi facilitat en realitzar l’encàrrec professional. Tot i això, caldrà signar prèviament un document de quitança.



Malgrat el Col·lectiu Ronda no ha pogut especificar quin serà el termini exacte per finalitzar els cobraments, creu que el pagament s’hauria de fer de forma «immediata. [Eden] té la disponibilitat de diners per fer-ho i només es tracta d’enllestir els càlculs». Un cop estiguin fets, l’empresa «transferirà els diners i nosaltres anirem fent les transferències a cada afectat». Per tant, «com a molt estem parlant de dos o tres setmanes».



Unes negociacions tenses / Segons va especificar ahir el Col·lectiu Ronda, l’acord s’ha pogut aconseguir després de mesos de «negociacions tenses amb l’empresa Eden» i una actitud «a vegades força intransigent» per part de l’entitat.



Fins i tot, es van trencar les negociacions el passat estiu, i tal i com va avançar EL PERIÒDIC, es van poder reprendre «per intentar trobar una solució pactada i no haver d’arribar a un judici que tampoc assegurava poder rebre les indemnitzacions pertinents». A més, segons van detallar les advocades del Col·lectiu Ronda, Carme Herranz i Esther Pérez, «[arribar als tribunals] hauria suposat entrar en un laberint segurament més costós per als propis damnificats»



Amb tot, el Col·lectiu Ronda va assegurar que s’ha arribat a «un bon acord» i que estan «satisfets». Perquè «les xifres [d’indemnització acordades] estan per sobre d’allò que determina el barem d’accidents, que és el que s’utilitza com a base per a fer aquests càlculs».