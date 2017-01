Més solidaritat de la que sembla

«Amb tu arribem al cor de moltes persones» és la frase de presentació de l’entrega de xecs que MoraBanc ha repartit a les 13 entitats amb què ha col·laborat el 2016 per causes solidàries. La suma ascendeix a 154.000 euros, nova xifra rècord que tampoc és estrany que s’assoleixi, ja que cada any va a més.



La recaptació s’aconsegueix a través de la targeta solidària. Un 50% de la clientela la té –quedi clar que ho fan de manera voluntària i desinteressada– i mitjançant aportacions anuals o arrodonint les factures de les compres. Aquesta és tan sols la meitat de l’aportació, ja que l’altra la posa el banc i els diners es destinen a entitats sense ànim de lucre que estan per ajudar als més necessitats. 13 van ser les beneficiades l’any passat: des d’Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell, que ha rebut 19.729 euros a Carisma, amb 3.281 euros.

Fa sis anys que existeix la iniciativa de la targeta solidària i des de llavors no ha fet més que créixer. El 2011 es van recaptar 60.000 euros; el 2012, 105.000; el 2013 108.000; el 2014, 132.000; el 2015, 142.000, i l’any passat, 154.000. En entitats col·laboradores, l’augment any rere any ha estat igual de notori. Van començar cinc, l’any passat ja eren 13 i per al 2017 n’hi ha tres de noves. Una és Marc GG, creada pels pares de Marc Galobardes, que va morir fa cinc anys en un accident amb només 17 anys; aquesta associació dóna suport i orienta a través de reunions i xerrades a tots aquells que han perdut una persona estimades i ha rebut. També s’ha adherit la Fundació Privada Tutelar, que defensa els drets de les persones grans, amb trastorns mentals, diversitat funcional o menors en riscs socials. I la tercera és Hi Arribarem, creada per un grup d’apassionats de la muntanya i amb un centenar de voluntaris que organitzen sortides a esquiar amb discapacitats.



Així les coses, les previsions de MoraBanc amb aquest projecte s’han quedat curtes. «Volíem generar un milió d’euros en donacions en un termini de deu anys i sembla que complirem abans amb les previsions», assegura el director general, Lluís Alsina. En sis anys s’han anat acumulant en aquest fons 701.000 euros, així que en un parell d’anys s’haurà superat el milió.

Hi ha més solidaritat de la que pensem.