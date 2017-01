Arriben temperatures de cru hivern a partir del cap de setmana

Després que les primeres nevades de l’any a principis de setmana deixessin gairebé 40 cm de neu a les cotes més altes, sembla que la tendència nivosa es reactivarà durant aquest cap de setmana acompanyada d’una intensa irrupció d’aire fred que farà davallar els termòmetres fins a nivells de ple hivern. Així doncs, segons van informar professionals de la meteorologia del país, l’anticicló que fins ara havia planat sobre la Península Ibèrica es desplaçarà cap a l’oest en direcció a les illes Açores i deixarà entrar una massa gegant d’aire fred al país.



Aquest canvi de temps, tot i que comportarà una baixada de les temperatures que no s’havia experimentat fins ara en el que portem d’hivern, no hauria de significar cap estat d’alarma, com sí que està passant a diversos països del centre i l’est d’Europa. Malgrat que les temperatures a les que arribarem seran les que haurien de ser habituals a l’hivern, la calidesa de les darreres temporades i, en especial, del passat mes de desembre, faran que la davallada dels propers dies suposin un fenomen relativament novedós al Principat.

Discrepància / Els descens més important de les temperatures, però, no vindrà acompanyat de neu: a partir de la setmana que ve tindrem un clima de cru hivern però amb absència de precipitacions importants per l’arribada de vent sec del nord-est. En aquest punt, però, existeix discrepància entre algunes fonts meteorològiques del país, ja que mentre que alguns professionals afirmen que l’origen de la massa és siberiana, Guillem Martín, del Servei Meteorològic d’Andorra, afirma que es tracta «d’un vent procedent de l’Àrtic, amb origen del nord», el que no produiria una davallada de les temperatures «tal com ho faria un d’origen rus».



Malgrat tot, el que sí que queda confirmat és que les oscil·lacions tèrmiques que es produiran en els propers dies podrien arribar als 15 graus de variació a parròquies altes (Canillo passaria dels 7 graus positius d’ahir als -7 demà a la mateixa hora). Als cims més alts del país, per altra banda, es podria arribar als -25 graus, unes temperatures que, tot i que podrien semblar extremes, s’hi acaba arribant en algun moment de l’hivern cada temporada. A parròquies centrals, les temperatures màximes no superaran els 0 graus a partir de dissabte, mentre que a 1.500 metres quedaria sobre el -5 i, a partir dels 2.000 metres, fregaria els -8 graus. Per altra banda, també s’esperen vents molt forts que podrien arribar als 90 km per hora.

Neu / Durant el dia d’avui es podrien arribar a acumular fins a 10 cm de neu, unes quantitats que s’incrementarien durant la nit de dissabte a diumenge, període en què es podria arribar al mig metre –sempre parlant de cotes altes. Pel que fa a les parròquies centrals, el cap de setmana podria enfarinar els carrers amb entre 5 i 10 cm de neu, uns gruixos que es mantindrien durant la setmana vinent gràcies a la pronunciada disminució dels termòmetres. Les estacions d’esquí podran gaudir, doncs, de nous tous de neu per al gaudi dels seus usuaris, que ja portaven gairebé set setmanes sense provar un cert cruix de polsim natural.

Tendència / Així doncs, tal com es va avançar abans de començar la temporada, les previsions que feien esperar un hivern amb precipitacions normals i unes temperatures fins i tot una mica per sobre de la mitjana, s’estarien complint.



Després d’un mes de desembre amb temperatures força elevades i poques precipitacions, s’esperen uns mesos de gener i febrer amb una tendència totalment oposada que equilibri les previsions meteorològiques.