La CEA va pressionar el Govern per baixar el salari mínim

Després de l’anunci de la baixada de sous dels cambrers i recepcionistes d’hotel de dimecres per part del ministre de Justícia, Interior i Afers Socials, Xavier Espot, les reaccions no s’han fet esperar i tant les associacions d’hotels com la PIME s’han mostrat radicalment contràries a una mesura que consideren contraproduent. La mesura, que ha sorprès tant a les agrupacions com a bona part de la societat, adquiriria una gravetat relativa després que, segons ha pogut saber EL PERIÒDIC, la CEA hagués pressionat en diverses reunions el Govern per baixar, ni més ni menys, el salari mínim interprofessional del país, una iniciativa que hauria indignat el Govern i que hauria motivat la suspensió de la reunió per part d’Espot.



Marc Aleix, president de l’Associació de la Micro, Petita i Mitjana Empresa (PIME), que va estar present en les reunions amb el ministre Espot a principis de desembre per trobar una solució a la falta de mà d’obra que pateix el país, va manifestar que la CEA «hauria demanat al Govern la reducció del salari mínim», una mesura amb què Aleix es va mostrar «molt disgustat i totalment contrari a la seva aplicació». «Si cal més gent per treballar al país s’han d’augmentar els sous, no pas baixar-los», va afegir.



La Confederació Empresarial d’Andorra (CEA), per la seva banda, va justificar la demanda de la baixada del salari de cambrers i recepcionistes amb l’objectiu «d’actualitzar els sous establerts a la Classificació Nacional d’Ocupacions (CNO)». «Hi ha sous de la CNO que han quedat desvirtuats i no s’ajusten a la realitat», va afirmar Sívlia Gabarre, directora de Comunicació de la CEA, explicant que «l’objectiu és oferir una carrera professional dins l’empresa que comporti un augment salarial en base a l’experiència».

Hotels / D’altra banda, des de la Unió Hotelera d’Andorra (UHA) la notícia es va rebre amb sorpresa i estupefacció. Manel Ara, el president de l’associació, va declarar que es va assabentar ahir de la notícia «a través de la premsa», afirmant que «no se’ns ha informat per cap comunicació oficial». Ara va declarar el seu suport a diverses de les mesures que ha pres el Govern amb la voluntat de flexibilitzar el mercat laboral, però va dubtar que la reducció de 100 euros en el sou dels recepcionistes «incentivi la gent de fora a sol·licitar un lloc de feina», afegint que «si pagues menys, tindràs menys candidats».

La presidenta d’Autèntics Hotels, Cristina Canut, es va mostrar realment indignada amb la decisió de la reducció del sou mínim i manifestar que «explotar la gent no és una solució». «Si volem oferir un bon servei hem de tenir els treballadors ben pagats. És molt difícil coordinar un equip de gent mal pagada, i tampoc és just», va remarcar.

Sindicats / Per últim, el president de la Unió Sindical d’Andorra (USdA), Gabriel Ubach, va manifestar també el seu desacord amb una mesura que, considera, «no ajudarà a aconseguir mà d’obra de qualitat, tal com es pretén». Ubach, doncs, considera que el govern de Demòcrates d’Andorra pren una mesura «que va en contra dels interessos de la classe baixa i mitja andorrana» i demostra que l’Executiva «està més a favor dels empresaris que no pas de la majoria dels ciutadans».