‘Madriu 8.8’, per Riba i Tena

La mostra Madriu 8.8, organitzada pel Ministeri de Cultura, Joventut i Esports i que es podrà veure a la sala ArtalRoc del 24 de gener al 12 de març, recull una quarantena de fotografies en blanc i negre dels fotògrafs Jaume Riba i Àlex Tena, col·laboradors des de fa anys. Riba i Tena opten per l’austeritat del blanc i negre i se centren en l’essencial: llums i ombres, formes i moments. La vall es defineix aquí com un santuari, un espai de memòria i de pràctiques ancestrals, d’extraordinària bellesa natural.



La relació de Riba i Tena amb la vall sempre ha estat molt estreta. Tots dos l’han visitada moltes vegades per immortalitzar-la en fotografies i vídeos amb voluntat de difondre’n el valor i la bellesa. Els fotògrafs han recorregut els camins i els racons més amagats, des d’Entremesaigües fins al pic de la Portelleta, per apropar l’espai al públic. Jaume Riba és autor de nombrosos llibres d’èxit, com Temps d’hereus, Vol de dia o Anhels. Àlex Tena, fotògraf de l’equip de la candidatura de la vall del Madriu davant la Unesco, ha treballat en tots els camps de la fotografia i el vídeo, i també té molta experiència com a realitzador de documentals.



La mostra fa referència al gairebé 9% del territori que ocupa la Vall del Madriu-Perafita-Claror en relació amb la resta del territori andorrà. La vall va ser declarada patrimoni de la humanitat en la categoria de paisatge cultural l’any 2004 i és també l’objecte del documental que van realitzar aquests fotògrafs amb motiu del 10è aniversari d’aquesta fita.



D’altra banda, al voltant de l’exposició s’ha organitzat un concurs de fotografia a través de l’aplicació de mòbil Instagram. La temàtica de les fotografies haurà de ser el paisatge natural, s’hauran de fer en blanc i negre i publicar-les a la xarxa social. Els participants podran presentar les seves fotografies durant el període en què estarà oberta l’exposició i podran guanyar com a premi un vol amb helicòpter per a dues persones per les valls d’Andorra. Les bases del concurs estaran disponibles a la pàgina web www.cultura.ad una vegada s’inauguri l’exposició.



Així mateix, tindran lloc una sèrie d’activitats relacionades. Diumenge 29 de gener, a les 11.30 hores, tindrà lloc l’activitat Vermut i art al Roc amb Jaume Riba i l’Àlex Tena, que explicaran de manera informal i distesa tots els detalls i les històries que s’amaguen darrere les seves fotografies. Per al dissabte 11 de febrer, a les sis de la tarda, se celebrarà el taller Aprèn a fer fotografies sense càmera amb Elena Valletbó, per a nens i joves a partir de 8 anys. Finalment, diumenge 5 de març, es podrà recórrer la vall del Madriu en companyia dels dos fotògrafs.



Les inscripcions per a les activitats relacionades, que tenen places limitades, es poden fer al correu electrònic sala_exposicions@govern.ad o al telèfon 828 704.