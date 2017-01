El retorn de la Vuelta compta amb la Rabassa i la Comella

Setmanes enrere ja es va donar a conèixer que Andorra comptaria amb dues etapes a la 72a edició de la Vuelta Espanya, amb un final i una sortida. Ahir se celebrava a Madrid la presentació del recorregut, amb tots els perfils. Com era de preveure, la primera jornada al Principat no serà tan exigent com en altres ocasions quan les grans rondes han fet parada al país.



El 21 d’agost la tercera etapa arrenca a Prada de Conflent i l’arriba fins Andorra la Vella, amb un itinerari de 158,5 quilòmetres. Tot i afrontar en aquesta edició per primer cop els Pirineus, no serà una jornada especialment dura per ser tot just el tercer dia de la cursa. Transcorrerà per Serdinya, Fontpédrouse, el coll de la Perche (primera categoria), Saillagouse, Puigcerdà, Bellver de Cerdanya, la Seu d’Urgell i traspassarà la frontera andorrana per anar cap a Salt Julià de Lòria i pujar el coll de la Rabassa (primera categoria), l’alt de la Comella (segona categoria) per anar cap a la capital, on la meta estarà situada al Parc Central. La quarta etapa és l’endemà entre Escaldes-Engordany i Tarragona, de 193 km. Sortirà del Clot d’Emprivat per dirigir-se a la Seu d’Urgell, Pla de Sant Tirs, Coll de Nargó, Oliana, Guissona, l’alt de Belltall (segona categoria), Montblanc, Valls, Vilallonga del Camp, Constantí i l’arribada es troba a l’Anella dels Jocs del Mediterrani del 2018.

Més èpica / En aquesta ocasió la ronda espanyola comptarà amb 21 etapes, de les quals cinc seran planes, una plana amb final en alt, vuit de mitja muntanya, cinc de muntanya, una contrarellotge individual i una altra per equips. En total seran 3.297,7 km, amb un total de cinquanta ports de muntanya.



Es produeixen canvis representatius respecte altres anys per a un major espectacle. «És un recorregut Vuelta, amb la nostra personalitat, que inclou finals en alt, menys rampes i etapes curtes de muntanya que poden ser rellevants. A més, hem rebaixat el quilometratge, 200 menys que el Tour i el Giro, el que significa una etapa menys», indicava en la presentació Javier Guillén, director de la prova, subratllant que «no hi haurà tants murs, que és el que volen els corredors, però sí muntanya. El model convenç al públic. Ho veiem en el seguiment i a les audiències, i aquesta és la nostra referència. El ciclisme és èpica i això es troba als finals en alt. Hem tret rampes, quilòmetres i ports. El recorregut no és tan dur, però l’espectacle serà el mateix».