Notícia Admesa a tràmit la querella pel cas de les armilles El sindicat CFPA ha denunciat els ex policies Surana i Gispert

La Batllia ha admès a tràmit la querella criminal «per presumpte delicte de tràfic d’influències, intromissió d’interessos privats en la funció pública i corrupció» contra l’excap del Grup d’Intervenció de la Policia d’Andorra (GIPA) i expresident del Sindicat de Policia d’Andorra (SIPA), Xavier Surana, i l’exdirector adjunt del Cos de Policia, Pere Gispert, interposada pel Col·lectiu de Funcionaris de la Policia d’Andorra (CFPA), segons ha confirmat el seu portaveu, Salvador Prieto. La denúncia serà estudiada pel batlle que decidirà si s’obre procediment penal.



L’any 2013, el Ministeri d’Interior va adjudicar a l’empresa XS Equipament una part del lot de material per a la Policia, format per armilles parabales, escuts i cascs antiavalots, per un import de 21.771 euros. L’empresa adjudicatària estava vinculada a Surana, ja que la titularitat estava a nom del seu pare. Davant d’aquesta revelació, el Govern va anul·lar l’adjudicació i, com que no es va arribar a publicar al BOPA, l’Executiu no va preveure cap indemnització a l’empresa. Surana va recórrer, però la justícia va donar la raó al Govern.



El CFPA no ha quedat satisfet amb la resolució judicial del cas per via administrativa ja que el Tribunal Superior ha donat la raó a l’Executiu a l’hora d’anul·lar l’adjudicació. Per al sindicat policial, hi ha alguna cosa més darrere de l’adjudicació realitzada el 2013 i opina que s’ha d’investigar fins al final. Per això, ha presentat una querella criminal contra els dos ex agents de la Policia.



A finals del 2014, el Govern va convocar un altre concurs per a l’adquisició de material de seguretat i d’uniformitat per al Servei de Policia i el contracte es va adjudicar a l’empresa del pare de Surana, XS Equipament.



El ministre d’Interior, Xavier Espot, va justificar que «és una bona oferta i no existeix cap motiu per fer una nul·litat, doncs Surana ja no és funcionari de la Policia [ja s’havia jubilat] i el comerç està a nom del seu pare i, per tant, no concorre cap motiu per fer una nul·litat ja que ha ofertat el millor preu».