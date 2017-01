Notícia L’oposició perd la paciència Les transferències comunals centren bona part el debat del pressupost El ministre de Finances, Jordi Cinca, en la sessió d'ahir al Consell General. Autor/a: MARICEL BLANCH

La congelació de les transferències comunals, els dividends d’Andorra Telecom i les polítiques socials van tornar a centrar el debat sobre el pressupost pel 2017 que va tenir lloc ahir al Consell General. Com si es tractés de la segona part d’una pel·lícula, l’oposició va insistir ahir en els mateixos arguments que en la darrera sessió parlamentària del passat dimarts sobre el Marc Pressupostari 2016-2019. Entre picabaralles i retrets, els consellers del grup liberal i mixt van deixar clar que se’ls hi ha acabat la «paciència», que han perdut la «confiança» i que estan cansats que «ens prenguin el pèl». Amb tot, els demòcrates van fer ús de la seva majoria per frenar les dues esmenes a la totalitat presentades pels liberals i els consellers socialdemòcrates i, per tant, el pressupost per enguany continua la seva tramitació parlamentària.



El president del grup liberal, Josep Pintat, va ser un dels principals protagonistes dels estira-i-arronses amb l’Executiu. Pintat va reiterar que els comptes presentats pel ministre de Finances, Jordi Cinca, són «irreals» i «infringeixen» la Llei de sostenibilitat de les finances públiques i d’estabilitat pressupostària i fiscal, també coneguda com la Llei de la Regla d’Or. Un argument que comparteixen també des del PS i SDP, especialment amb la congelació de les transferències comunals que, si no hi ha canvis en el sentit del vot dels socialdemòcrates o els liberals –amb els vots progressistes no en tindrien prou– no serà aprovada ja que es requereix d’una majoria qualificada –cal obtenir majoria tant entre els consellers elegits per les llistes nacionals com parroquials–. Dur i contundent amb el seu discurs, el líder liberal va afirmar que «el pressupost no està quadrat i no s’aguanta» i que el Govern «tot ho vol arreglar amb una estimació del creixement del PIB».



El segon capítol de les picabaralles/ Pintat tampoc va deixar passar l’ocasió per reprendre la discussió iniciada dimarts sobre l’endeutament de societats públiques com l’INAF, del qual assegurava que tenia un dèficit de 170 milions d’euros. En aquest sentit, Pintat va mantenir que el Govern hauria d’incloure un dèficit de més de 200 milions d’euros procedents dels òrgans públics. Una afirmació que Cinca va assegurar que no és certa, tot demanant al liberal que dotés els seus arguments de «rigor».



La picabaralla va conduir a la desesperació del líder liberal que va acabar anunciant la retirada de les esmenes parcials presentades pel seu partit en considerar que eren insuficients per millorar els comptes pel 2017. «El pressupost no s’ha fet bé i no cal seguir més», va sentenciar. Per la seva banda, i seguint amb la guerra política de demanar dimissions que va iniciar Pintat dimarts, el responsable de Finances li va contestar que «no li demanaré que dimiteixi per fer creure als andorrans que l’Estat té un endeutament de més de 200 milions que no té». Sense fer marxa enrere però, el president liberal va insistir: «Comenci a mirar on té la porta de sortida».



No van rebaixar el to tampoc els consellers del grup mixt. El conseller socialdemòcrata, Pere López, va criticar fortament que l’Executiu introdueixi «brutals retallades de manera covarda i poc respectuosa». López va fer afirmacions dures de pair acusant l’Executiu d’haver «arruïnat les persones i reduït l’accés a ajudes socials de forma salvatge». En resposta a la que va ser també un extens enfrontament dialèctic, el ministre Cinca va acusar el PS de creure «que és l’únic grup amb sensibilitat social i la resta no tenim ànima». «Deixi d’apadrinar-se de les polítiques socials com si fos l’únic a qui li preocupen», va manar el responsable de la cartera de Finances.



També des del grup mixt, el conseller d’SDP, Víctor Naudi, va ser molt categòric en el seu discurs, especialment crític amb la congelació de les transferències als comuns i de l’ús de dividends d’Andorra Telecom per «rebaixar el dèficit». Al seu entendre, els números presentats pels demòcrates són «propaganda partidista que pot fer que els ciutadans es creguin que tot va bé amb una millora petita de l’economia».



L’encarregat de defensar el pressupost des de les files demòcrates va ser el conseller Miquel Aleix que va considerar que el pressupost del 2017 és una mostra de «la consolidació del projecte de DA que aposta per una nova Andorra». Aleix també va aprofitar per demanar a l’oposició que deixés la «guerra política» de banda en temes cabdals per al país.