El MoraBanc afronta la seva gran oportunitat per disputar la Copa

El resultat de tot el que s’ha fet durant la primera volta es comprovarà demà. Si el BC MoraBanc Andorra estarà el mes vinent a Vitòria per disputar la Copa del Rei, o bé es quedarà sense el premi. Depèn de si mateix. Si guanya, ho té assegurat. Si no ho fa, haurà d’esperar resultats de tercers. Del RETAbet Bilbao Basket concretament. Un triomf contra el Reial Betis Energía Plus (18.30 hores) garantiria no només la classificació, sinó confirmar l’assegurança de vida que suposa jugar a casa, on es manté invicte.



L’equip de Joan Peñarroya està totalment concentrat en sumar la novena victòria de la temporada, la que significaria el bitllet de la Copa i acompanyar d’aquesta manera a Reial Madrid, FC Barcelona Lassa, València Basket, Iberostar Tenerife, Baskònia, Herbalife Gran Canària i Unicaja. MoraBanc, Bilbao i Betis són els tres implicats en la lluita per a l’última plaça per a la competició que queda vacant a la darrera jornada. Qui, sens dubte, ho té millor és el conjunt andorrà, que és l’únic que suma vuit triomfs i set derrotes. Els altres dos acumulen una victòria menys. Si els del Principat no vencen, tot es decidirà a través de l’average. Si guanya ja no hi haurà dubtes, però si perd dependrà de la diferència de punts entre els uns i els altres. Té un -30, mentre que els dels bascos és -41 i el dels andalusos de -105. Aquest fet provoca que per a que el Bilbao es classifiqui ha de guanyar al Baskònia i retallar una diferència d’11 punts amb el MoraBanc, que hauria de perdre. Molt més complicat ho té el Betis, que necessitaria vèncer de 38 al Principat i que els biscains perdin.

Rival en ratxa / El Betis és un contrincant perillós perquè es troba en plena forma. Arriba amb opcions de ser a la Copa, un fet que setmanes enrera semblava poc probable. Els darrers resultats li han permès arribar a l’actual situació. Suma tres triomfs consecutius, dos a casa amb rivals d’entitat com Reial Madrid i Unicaja, i a domicili amb el Bilbao. Aquest fet els omple de confiança, amb quatre enfrontaments guanyats dels últims cinc disputats. «En els últims cinc partits estem jugant un bon bàsquet i això ho volem repetir a Andorra, per intentar treure una victòria d’una pista on ningú aquesta temporada ho ha aconseguit i després, com una possibilitat llunyana, d’entrar a la Copa», indica l’entrenador del Betis, Zan Tabak, que sap de la dificultat que suposa vèncer al MoraBanc quan juga davant la seva afició: «Quant a resultats i joc demostra que estan molt millor a casa seva. És un equip amb característiques que anota molts punts però també n’encaixa molts. Té molt talent en atac».



Venen convençuts i «s’ha de creure que ho podem fer», afirma el tècnic croat. I per tenir opcions «el bàsic és igualar-los en ambició. Han de guanyar-nos per entrar a la Copa». Amb aquesta idea arriben i tenen en ment que és allò que han de controlar del rival. Coneixent les armes de qui tenen al davant, sortiran a «què no se sentin còmodes en atac. Són un equip que especialment a casa anoten molts punts fàcils corrent al contraatac, el que vol dir que també dependrà de com executem el nostre atac, si perdem moltes pilotes, o quin tipus de tir prenem». Hi ha punts determinants que poden fer decidir el matx, però «la part més important del partit serà l’inici. Si veuen que no marxaran tan fàcil segurament els pot pesar. Depèn com estiguin mentalment preparats els pot afectar aquesta responsabilitat. Ho intentarem utilitzar».

Dilluns, sorteig de la Copa / El Palau de Congressos Europa de Vitòria-Gasteiz acull dilluns al migdia el sorteig dels emparellaments de la Copa del Rei. Hi haurà dos bombos amb quatre caps de sèrie, que s’enfrontaran als quatre altres classificats en els quarts de final. També quedaran definits els emparellaments de semis. Hi haurà representants de tots els clubs implicats. A falta de saber quin és el darrer equip classificat, estan confirmats Alberto Herreros, (Reial Madrid), Rodrigo de la Fuente (FC Barcelona Lassa), Paco Raga (València), José Carlos Hernández Rizo (Tenerife), Félix Fernández, (Baskònia), Juan Ramón Marrero (Gran Canària) i Carlos Jiménez (Unicaja).