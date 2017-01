L’FC Andorra vol tornar a agafar sensacions

Fi de la primera volta. L’FC Andorra juga avui a la Borda Mateu (16.00 hores) el darrer matx del primer tram de la competició. Ho fa amb la novetat dels dos fitxatges recents, però també acumula baixes. Els tricolors tenen ganes de tornar a mostrar-se forts com a locals i trencar la dinàmica de resultats de les darreres jornades, on s’han deixat un bon nombre de punts que no els ha permès ser líders en solitari.



El rival serà la UE Sants i ja estan disponibles per al tècnic, Emili Vicente, les dues incorporacions d’aquest hivern, José Antonio Aguilar i Sergi Moreno. Aquest últim va ser presentat ahir i va assenyalar que «estic molt il·lusionat i amb moltes ganes. Esperem treure els tres punts i continuar a dalt de la taula». L’oferta del club el va convèncer perquè «el projecte de l’FC Andorra és molt il·lusionant i esperem pujar a Tercera», i confia poder debutar ja avui mateix per «poder ajudar l’equip al màxim». Amb el temps que porta entrenant amb el grup el veu sòlid i està segur que si segueixen «en aquesta línia de treball com fins ara crec que sense problemes podrem sumar els tres punts». Moreno pot jugar tant de migcampista com de mitja punta i amb la seva presència el que busca és «primer intentar ajudar l’equip a pujar, que no serà gens fàcil»



L’arribada tant d’ell com d’Aguilar serveixen per reforçar el conjunt, un fet que veu positiu tenint en compte els objectius que es presenten: «La competència és molt bona a tots els equips. Com més jugadors de qualitat hi hagi, millor». El contracte que el vincula com a tricolor és fins a final de temporada. Moreno, no tindria cap problema en continuar, ja que «jugar amb l’equip del teu país a Tercera estaria molt bé». Mentre aquestes són les altes, es presenten una sèrie de baixes, com la dels lesionats Aaron, Oriol i Cisteró, la dels sancionats Marc Pujol i Victor Hugo, i el dubte de Moñino, que està en ple procés gripal. El Sants ocupa la cinquena plaça i es troba cinc punts per sota els tricolors. L’equip barceloní no està passant pel seu millor moment i té ganes de reivindicar-se a Andorra. A les últimes set jornades només ha sumat una victòria, al camp del penúltim, la UE Tona. En aquest període també ha sumat quatre empats i dues derrotes. Fa tres jornades que no aconsegueix vèncer.