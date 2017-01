El Govern justifica el reajustament dels sous a la recuperació econòmica

El Govern assegura que no va rebre pressions per part de la Confederació Empresarial d’Andorra (CEA) per abaixar el salari mínim. Totes dues parts van negar que s’hagin produït aquests fets en cap de les reunions que es van celebrar a principis de desembre per decidir les mesures de flexibilització del mercat laboral i les seves quotes de contractació, tal com es va publicar ahir a EL PERIÒDIC, tot i que les fonts que ho van explicar mantenen la seva versió. Per altra banda, l’Executiu justifica la disminució de 100 euros del salari mínim de contractació de cambrers i recepcionistes d’hotel per ajustar-lo al seu valor real d’avui dia, ja que es va incrementar l’any 2012 pels intensos estralls que va provocar la irrupció de la crisi econòmica al país.



D’aquesta manera, tant la CEA com el Ministeri d’Afers Socials, Justícia i Interior van expressar una total «normalitat» en el transcurs de les converses que van mantenir totes dues parts fa gairebé un mes i mig i van mostrar un «gran enteniment» entre elles, descartant qualsevol malentès o discrepància, tal com van informar ahir diverses fonts a aquest rotatiu.

CEA / El president de la CEA, Xavier Altimir, va afirmar que «mai s’ha produït cap tipus de pressió per reduir el salari mínim», que actualment es troba en 991,47 euros, «sinó tot el contrari, ja que des del principi hem donat suport a l’anunci del Govern d’apujar-lo un 1,5% cada any durant el transcurs de la legislatura».

Altimir va explicar que en les trobades amb els representants del Govern es va demanar un reajustament de certs salaris establerts a la Classificació Nacional d’Ocupacions (CNO) que, segons ells, «haurien quedat desvirtuats en la situació actual i caldria reajustar», amb l’objectiu de «no crear una disfunció dins del mercat» en relació al que cobren els ciutadans andorrans.



Per altra banda, el president de la CEA també va explicar que no és veritat que el ministre Espot hagués suspès la reunió ja que «és una persona molt raonable que ens va escoltar i va conduir les reunions amb absoluta normalitat».

Govern / Per la seva part, el ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, va afirmar que «mai es van produir pressions per part de la CEA per reduir el salari mínim» i va recalcar que l’objectiu de la CEA era «flexibilitzar les quotes d’immigració permanents per satisfer la intensa demanda de mà d’obra» que viu el país.



Entre les mesures que es van prendre per donar una solució a la problemàtica hi ha, en efecte, la reducció de 100 euros en sou de recepcionistes i cambrers d’hotel, que se situa en 1.208 i 1.166 euros respectivament. Segons Espot, la mesura respon a la necessitat d’adaptar els salaris als nivells previs a 2012, any en què es van incrementar per ajudar a superar les dificultats a nivell socioeconòmic que havia creat l’arribada de la crisi econòmica. D’aquesta forma se segueix la tendència que es va iniciar l’any passat amb els dependents de comerç, als quals ja se’ls va reduir el salari mínim aplicable en 100 euros, passant dels 1.233 als 1.133 euros.



Aquestes decisions, tal com també va afirmar Altimir, es prenen amb la voluntat «d’evitar greuges comparatius excessius entre els diversos treballadors del país», atès que «no es pot obviar que una persona resident o treballadora temporal pot ser contractada en cadascuna d’aquestes professions retribuint-la al salari mínim interprofessional, és a dir, amb 991 euros».



Espot també va afirmar que la CEA sempre ha estat a favor de la mesura anunciada a principi de legislatura d’apujar el sou un 1,5% de forma anual, «a un nivell molt superior a l’IPC».

Hotels / Malgrat les explicacions que van proporcionar totes dues institucions en relació a les informacions publicades, encara que no queda clar el motiu pel qual la Unió Hotelera d’Andorra (UHA), que forma part de la CEA, no va ser informada de la reducció del salari de les dues professions hoteleres.



Tal com va afirmar Manel Ara a EL PERIÒDIC, les informacions relatives a la flexibilització de les contractacions i de la incorporació de dues noves categories «sí que es coneixien i es van rebre positivament», mentre que, pel que fa a la davallada de sous, no se’ls va informar «per cap via» i se’n va haver d’assabentar «a través de la premsa».



Aquests fets se sumen a la negativa, tant per part d’aquesta associació com d’Autèntics Hotels, a acceptar que una mesura d’aquest caire «ajudi a augmentar les incorporacions de personal».