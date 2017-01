Aterra procedent de Tel Aviv el primer vol amb esquiadors

Ales 11.25 hores d’ahir va aterrar a l’Aeroport de Lleida-Alguaire el primer vol amb esquiadors amb destí final Andorra que rep la instal·lació durant l’actual temporada d’hivern, després de diverses cancel·lacions que han obligat a desviar una catorzena de vols als aeroports de Reus i del Prat en les darreres setmanes per la presència de boira a l’aeroport lleidatà.



L’avió de l’aerolínia israeliana Arkia, contractat per l’agència de viatges Issta Sky i ocupat per 60 passatgers, va poder aterrar ahir al matí amb normalitat a Lleida-Alguaire, a diferència del que ha succeït amb el touroperador britànic Neilson, que encara no ha pogut encetar la temporada d’hivern a l’aeroport lleidatà ja que s’ha vist obligat a desviar a Reus la desena de vols amb esquiadors que tenia previst operar a Alguaire, per transportar posteriorment els passatgers al Pirineu andorrà. Des d’ahir i fins al 24 de març, Arkia oferirà un vol setmanal entre Tel Aviv i Lleida-Alguaire, un total d’11 durant aquesta temporada d’hivern.



El primer vol de la temporada va arribar sense problemes a Lleida-Alguaire, tot i l’intens vent, amb un quart d’hora de retard sobre l’horari previst i sota la supervisió d’un important nombre d’efectius dels cossos de seguretat. L’aparell transportava una seixantena de passatgers, que posteriorment van ser traslladats a Andorra on s’estaran una setmana esquiant i també de compres. Ido Miodolovic, responsable d’Istta Sky, empresa que ofereix des de fa 15 anys paquets turístics al públic israelià per anar a esquiar al Pirineu –els tres darrers fent escala a l’Aeroport de Lleida-Alguaire–, va explicar que els usuaris prefereixen anar a Andorra «perquè és un bon lloc» i perquè «ofereix uns bons preus per comprar productes com ara el tabac o l’alcohol, entre molts d’altres». En aquesta temporada d’hivern, Issta Sky-Arkia ha programat un total d’11 vols fins el 24 de març amb els quals preveu transportar entorn al miler d’esquiadors, entre uns 100 o 110 per vol, tot i que en el primer només han estat 60.



Després d’aterrar a Lleida-Alguaire, alguns dels esquiadors israelians també van explicar que han escollit anar al Pirineu andorrà perquè, a banda de les «bones condicions» que ofereixen les pistes d’esquí andorranes, també poden fer compres a uns preus «no excessivament cars».



Miodolovic va indicar que Issta Sky-Arkia està estudiant la possibilitat també d’oferir aquest estiu paquets turístics per portar israelians en aquest cas al Pirineu català, també des de l’Aeroport de Lleida-Alguaire, com l’agència ja va fer fa tres anys, tot i que els dos darrers s’ha centrat únicament en el turisme de neu. Miodolovica va manifestar que tenen la proposta damunt la taula però que encara no han pres cap decisió en ferm.



L’Aeroport de Lleida-Alguire va rebre ahir també sense problemes, com els que han afectat les darreres setmanes alguns dels vols per culpa de la boira, el vol comercial de la companyia Air Nostrum procedent de Palma de Mallorca, amb hora d’arribada prevista per a les 15.30 hores. Posteriorment, es va enlairar per tornar de nou a l’illa.