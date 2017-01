Emin Capital culpa a Colau de la fi del seu projecte

El grup inversor andorrà Emin Capital i el grup nord-americà Westmont Hospitality Group van atribuir ahir a les traves derivades de la moratòria hotelera de l’Ajuntament de Barcelona la seva decisió d’abandonar el seu projecte de convertir la torre Agbar en un hotel de luxe. En un comunicat, aquests inversors, així com Best Hotel Properties i el family office amb seu a Singapur Bestford Capital, han anunciat la seva decisió de «posar fi» al seu projecte de «conversió» de la torre Agbar en un hotel.



Aquests grups atribueixen la seva decisió a les «complicacions» relacionades en relació «a l’aplicació de la planificació, inclosa la seva errònia inclusió inicial en la moratòria d’hotels de Barcelona», i també al «llarg procés» que no ha donat lloc a l’obtenció d’una llicència d’hotel.



El 2014, Emin Capital va anunciar un acord amb Agbar per comprar-li la Torre Agbar i convertir-la en un hotel de luxe a canvi de 150 milions d’euros, un projecte al qual després es va sumar Westmont Hospitality Group. Fonts coneixedores de l’operació han precisat a Efe que els promotors de la conversió de la Torre Agbar en hotel van arribar a fer un primer pagament a principis de l’any passat, però que aquesta paga i senyal estava vinculada al fet que es pogués tirar endavant amb el projecte de l’hotel. En no prosperar aquest projecte, finalment Agbar, que seguia sent el propietari de la torre, ha optat per vendre l’edifici a la SOCIMI Merlin per 142 milions per destinar-la principalment a oficines.