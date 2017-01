El canvi de temps deixa neu a totes les parròquies

Les previsions meteorològiques del canvi radical de temps anunciades dijous es van complir durant el dia d’ahir, després que totes les parròquies acabessin més o menys nevades al llarg de tota la jornada. Les cauteloses previsions que anunciaven uns gruixos d’aproximadament 10 centímetres arribaven fins a més de 20 en cotes altes de l’estació de Vallnord. A més, la neu va arribar de bon matí i fins a primera hora de la tarda –amb molta menys força que a parròquies altes– a poblacions com Andorra la Vella, Escaldes-Engordany i Sant Julià de Lòria.



D’aquesta manera –i després de les nevades de principis de setmana– es confirmava un important canvi en la tendència meteorològica respecte el 2016, que va estar marcat per la suavitat de les temperatures i l’absència de precipitacions.

Protecció civil / Des de Protecció Civil es va informar que cal complir, en la mesura del possible, les recomanacions de seguretat al llarg del cap de setmana, uns dies en què s’esperen intenses nevades a cotes relativament baixes. El cap d’emergències de Protecció Civil, Cristian Pons, va explicar que cal «agafar el cotxe quan sigui estrictament necessari i, si es fa, circular amb el dipòsit de combustible ple per si de cas».



En aquest sentit, va recomanar utilitzar el transport públic en la mesura del possible i anar amb molta cautela «quan se surti al carrer» per les «acumulacions de gel a les voreres, que poden ocasionar caigudes perilloses». També va recomanar «mirar l’estat de les carreteres abans de circular» a la pàgina de www.mobilitat.ad i estacionar correctament els cotxes per «facilitar el pas de les màquines llevaneus en tot moment».



Tot i que no s’espera que caiguin unes quantitats de neu «molt elevades», Pons va apuntar que «és necessari complir amb les advertències per evitar possibles situacions de caos».

Mobilitat / Pel que va als desplaçaments de cotxes i a l’estat de les carreteres, des de les 10 del matí és va prohibir l’entrada de camions amb càrrega superior a les 19 tones. A part d’això, els equipaments especials d’hivern van ser obligatoris al llarg de tot el dia a partir de 1.500 metres, és a dir, a la Carretera General 2 a partir de Canillo i a la CG4 i CG5 i a la CG3 a partir de la Massana. Les acumulacions de neu importants que requerissin cadenes o rodes de contacte no van baixar fins a parròquies centrals en cap moment.



Quant a les retencions, no es va produir cap acumulació de vehicles destacable en cap moment ja que, segons van informar des de Mobilitat, «els dies entre setmana la presència de turistes és molt baixa i són els andorrans, que generalment porten els vehicles correctament equipats, els que surten a la carretera».

Estacions d’esquí / Grandvalira va anunciar la caiguda de més de 10 cm a les cinc de la tarda i la previsió de gruixos més importants al llarg del cap de setmana. A més, el domini esquiable s’amplia fins als 170 km, mentre que encara no s’assegura la previsió d’arribar als 200 anunciada a mitjans de setmana. Els equips de manteniment s’han tornat a activar per treballar en el correcte avituallament del màxim nombre de pistes. Vallnord, per la seva banda, va informar de la caiguda de fins a 20 cm en cotes altes al tancament de l’estació, esperant obrir el cent per cent de les pistes i equipaments a Pal-Arinsal durant el cap de setmana i el 85% a Ordino-Arcalís.



Totes dues estacions van tancar algunes pistes i remuntadors pels forts vents a les cotes més altes.