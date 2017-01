Notícia Grandvalira culmina una inversió de 10 milions d’euros en restauració El projecte s’enfoca a esquiadors del país i clients de forfet de temporada Un ‘food trucks’ a les pistes d’esquí de Grandvalira. Autor/a: GRANDVALIRA

Grandvalira ha creat aquesta temporada l’Snow Club Gourmet, un club per als amants del bon menjar que uneix gastronomia i esquí en un mateix indret. L’objectiu és reivindicar que la bona cuina no només es pot trobar a les grans ciutats i demostrar que l’estació s’ha sabut adaptar al boom gastronòmic que hi ha hagut en els darrers anys a nivell europeu i mundial. De fet, l’estació ha destacat que en els darrers cinc anys s’han destinat 10 milions d’euros a inversions en aquest àmbit.

El projecte, que té com a ambaixador l’empresari andorrà Jordi Marquet, s’enfoca principalment a esquiadors del país i clients de forfet de temporada. Així, al llarg de la temporada s’han previst vuit esdeveniments gastronòmics de diferents temàtiques per als socis de l’Snow Club Gourmet, que comptaran amb la participació d’una quinzena de marques gastronòmiques de primera línia. La inauguració del projecte tindrà lloc avui amb la primera jornada gastronòmica, que a través d’un show cooking i la seva posterior degustació, servirà per contraposar dos models: la cuina sana i flexitariana, més basada en vegetals i sucs detox, i la cuina tradicional més rica en proteïnes. Per defensar la primera opció es comptarà amb la presència de representants d’empreses com Casa Ametller o Juicius, que hauran de defensar els seus productes enfront a referents més tradicionals com els pernils Joselito, els fumats de Carpier o les carns de l’empresa basca Txogitxu. L’esdeveniment també comptarà amb representants de xampanys i caves, com Paco de la Rosa de Caves Torelló, i d’altres marques de primera línia com Espinaler, Dilmah o Don Bocarte. L’encarregat de moderar les intervencions serà el cuiner català Isma Prados.

Al llarg de la temporada, tal com ha explicat el cap de restauració de Grandvalira-Ensisa, Àlex Orúe, es faran un total de vuit esdeveniments gastronòmics per als membres del club. Tots ells tindran una figura mediàtica com a conductor de l’activitat, i l’objectiu de donar a conèixer diferents conceptes gastronòmics i les propietats i orígens dels diferents productes de primera línia que es poden consumir als restaurants del domini esquiable. A més, les jornades compten amb la participació de Jordi Marquet com a membre honorífic, que donarà una identitat de país a les iniciatives, i ajudarà a conceptualitzar els esdeveniments i a fer els maridatges. Orúe ha afegit que en un futur està previst que el club creï vincles amb altres col·lectius de gastronomia per anar creant una xarxa de contactes.