Joan Barreda, segon a la penúltima etapa del Dakar

El Ral·li Dakar arriba avui a la seva fi. La que era anomenada com l’edició més dura des de que el raid es desenvolupa per terres sud-americanes, finalment no va ser-ho tant per les dues suspensions complertes que van produir-se, entre elles la de l’etapa reina, i els diferents escurçaments de traçat que s’han arribat a produir. Joan Barreda va concloure segon a la penúltima etapa, que transcorria entre les poblacions de San Juan i Río Cuarto, amb 754 quilòmetres, dels quals 288 eren cronometrats i estaven dividits en dues parts.



El resident castellonenc acabava a 1.09 minuts del guanyador de la jornada, el portuguès Paulo Gonçalves, que va mantenir un ritme alt durant tot l’itinerari i en la totalitat dels punts de control va ser el primer. A la general Barreda és cinquè a 47.31 del líder, el britànic Sam Sunderland, que ahir era cinquè, prenent-se l’etapa amb tranquil·litat per no cometre errades, ja que comptava amb poc menys de trenta minuts d’avantatge respecte el segon, l’austríac Matthias Walkner, i ara el té a 33.09. Per la seva part Cristian España té a tocar finalitzar el seu primer Dakar en la segona ocasió en què hi participa. Finalitzava l’onzena etapa a la 29a posició a 39.07 del vencedor i a la general és 21è a 4.06.45 hores.



En cotxes, la victòria del dia va ser per al francès Sébastien Loeb, seguir d’Stéphane Peterhansel. Només li va treure tretze segons, pel que Monsieur Dakar si no hi ha un daltabaix sumarà el seu tretzè tuareg daurat. Cyril Despres va ser tercer sisè a 7.32 i a la general és tercer i té el seu primer podi en cotxes a tocar. Avui finalitza el Dakar, en una etapa de només 64 km i un enllaç de 722 que porta als pilots fins al podi final de Buenos Aires.