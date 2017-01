Notícia Escalfor per a l’Irka Bomosa fa una crida per trobar una llar d’acollida o d’adopció per a una gossa vella que no suporta bé les baixes temperatures de la gossera La gosseta Irka. Autor/a: BOMOSA

«Amics, a la gossera fa molt fred i tenim una gosseta vella, Irka, que ho està passant molt malament. Aquestes temperatures al voltant de 0 graus són un martiri pels seus ossos gastats, i dormir sobre una fusta dura i sense manta no ajuda. Per això busquem per ella l’escalfor d’una llar on pugui passar els seus últims temps. Li pots donar tu? Demanem ajuda per a ella?».



És el crit desesperat que ha llençat Bomosa a les xarxes socials suplicant amb urgència una ajuda per a un dels cans d’edat més avançada que viuen a la gossera. La petició es va fer aquest dimecres, i les previsions de fred siberià per a la setmana que ve no són gens esperançadores. A més, la gossera està ubicada en una zona obaga, al costat de la frontera del riu Runer, on la sensació tèrmica és gèlida.



Bomosa ha aclarit a les xarxes socials que la instal·lació, que depèn del departament d’Agricultura, disposa d’una làmpada d’infrarojos per caldejar l’ambient, però no és suficient per donar caliu a les bèsties.



L’entitat Bomosa, així com d’altres del país, s’encarrega de buscar famílies d’acollida i adoptants per a tots els cànids que arriben a la gossera, ja sigui perquè s’han trobat vagant i no estan identificats amb xip i ningú els reclama, o perquè els seus propietaris, voluntàriament, els han deixat a la gossera.



Constantment fan crides a les xarxes socials per buscar una llar per als gossos –i gats– que no tenen ningú que se’n faci càrrec. Tot i que alguns cans passen poc temps a la instal·lació del Govern abans de ser adoptats, hi ha casos especialment urgents, com el de l’Irka, que a la seva edat resisteix molt malament el fred. També es fan crides, sobretot, per a gossos ferits o malalts, ja que requereixen d’atencions i d’un espai reconfortant per a que es puguin recuperar. L’any passat, a l’hivern, va morir un gos malalt que es trobava reclòs a la gossera.

D’altres casos prioritaris són els animals que pateixen ansietat o depressió per estar a la gossera.



Actualment, a la gossera hi ha entre 10 i 15 cans, a més dels que es troben en cases d’acollida en espera de la seva adopció definitiva. La xifra és un èxit ja que anys enrere les instal·lacions havien arribat a albergar fins a 50 o 60 animals, un aforament que sobrepassava la capacitat de la gossera. A més, el sacrifici dels animals també està prohibit.



La gossera depèn del Govern, però aquest la vol externalitzar i n’ha licitat la gestió. En el mateix paquet també entra la futura gatera, d’obertura imminent, i que s’habilita al costat de la gosser.a El nou gestor s’hauria de començar a fer càrrec del servei a principis d’aquest any.



D’altra banda, Bomosa ha organitzat per a demà un acte d’homenatge per als peluts i els seus adoptants que tindrà lloc a la mitja part del partit de bàsquet MoraBanc-Betis. L’entitat convida les persones amb els seus cans a sortir a la pista per conscienciar els espectadors i incentivar les adopcions. Potser l’Irka rep un cop de mà.