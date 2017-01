Notícia El personal de l’Administració vol cobrar més i ser avaluat El 85,6% dels treballadors consideren que la seva retribució no s’ajusta al seu lloc de treball La ministra de Funció Pública, Eva Descarrega, i la coordinadora de la reforma de la Llei de Funció Pública, Elisabeth Almarcha, ahir al Govern. Autor/a: MARICEL BLANCH

Els treballadors de l’Administració, tant fixos com eventuals, volen cobrar més. O almenys el 85,6% de les persones que han respost l’enquesta sobre la Funció Pública. Del total de 2.500 empleats públics que hi ha actualment, el qüestionari el van respondre 640, un percentatge que es considera excel·lent. D’aquest nombre de persones, el 85,6% consideren que les retribucions actuals no s’ajusten a les característiques dels llocs de treball.



Els resultats de l’enquesta, que es va realitzar en línia entre l’11 i el 21 de novembre passat, els van presentar ahir la nova titular de Funció Pública i Reforma de l’Administració, Eva Descarrega, i la coordinadora de la reforma de la Llei de Funció Pública, Elisabeth Almarcha. La ministra va explicar que fa tres lustres, quan es va aprovar la Llei de la Funció Pública, de l’any 2000, l’Administració tenia 1.700 treballadors; actualment en són 2.500. «És obvi que cal una revisió, una millora de la llei», va admetre Descarrega. A més, «és evident que la congelació salarial ha afectat», va argumentar respecte la petició de cobrar més.



La ministra es va reunir ahir amb els sindicats de la Funció Pública per exposar-los el resultat de l’enquesta. Tothom ha coincidit que les conclusions corresponen a «una fotografia molt real» de la situació. Des d’ara i fins al maig s’ha calendaritzat i distribuït el treball de revisió de la llei actual, de manera que, a finals del primer semestre de l’any, Descarrega ja vol tenir llest l’avantprojecte de modificació de la llei, i que el text definitiu s’entri a tràmit parlamentari abans que acabi l’any.



Avaluació, promoció i sancions / D’altra banda, de l’enquesta també es desprèn que el 83,8% de les persones troben bastant o molt interessant ser avaluades per la tasca que desenvolupen. La resposta sorprèn ja que el sistema de Gestió d’avaluació de l’acompliment (GAdA) no va funcionar. A més, el 91,7% de les persones enquestades troben bastant o molt interessant que l’avaluació tingui impacte en les seves retribucions, de manera que es premiï el bon rendiment en el lloc de treball. El personal de l’Administració també reclama més formació i oportunitats de promoció interna o de reorientació professional dins del sector públic.



D’altra banda, el 89,3% dels enquestats troben que és bastant o molt interessant que es desenvolupi un sistema disciplinari efectiu per tal que se sancionin les conductes no adequades entre els treballadors.



Conclusions / Quant als sistemes de recursos humans, les principals conclusions de l’enquesta sobre el funcionament de l’Administració són que no s’ofereix un pla de carrera professional vinculat a itineraris formatius per a cada empleat/da; que les estructures organitzatives no potencien la polivalència ni la transversalitat; que la informació es transmet de forma oral, i cal establir manuals de procediments; que s’ha detectat la necessitat de revisar el sistema de permisos, excedències i tipologies de jornada, i que cal revisar el sistema de selecció potenciant l’avaluació per competències.