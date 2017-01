Notícia L’operador britànic Nelson manté la confiança en Alguaire 676 passatgers procedents d’Anglaterra van arribar ahir Un avió de l’aerolínia israeliana Arkia a l’aeroport d’Alguaire.

Les quatre jornades en què s’han hagut de desviar els vols amb destinació a l’aeroport de Lleida-Alguaire per la densa boira no han afectat, de moment, la confiança de l’operador turístic britànic Neilson. Així ho ha assegurat Iain Archer, responsable de la companyia a Andorra, qui valora positivament les mesures de contingència previstes en aquests casos, com és el cas de desviar vols cap a Reus. Afirma que els passatgers britànics, a diferència d’unes vacances d’estiu a una destinació turística, els és indiferent a quin aeroport aterren, ja que «és un punt d’arribada i accés» a Andorra o a la Vall d’Aran. «No saben gaire la diferència», ha afirmat Archer quan se li pregunta sobre si els turistes els importa si el seu vol aterra a Lleida o a la capital del Baix Camp, on el trajecte fins a Andorra «només s’allarga mitja hora més», assegura Archer.

Ahir van arribat fins a Lleida-Alguaire 676 passatgers procedents de quatre vols: un de Londres, un de Manchester i un de Birmingham que van aterrar al matí, i un altre de Londres que va arribar a la tarda. Des d’aquest aeroport està previst que tornin fins a la Gran Bretanya 626 passatgers. Archer ha destacat l’eficàcia amb què es treballa a Alguaire així com el bon funcionament del pla de contingència d’enguany previst en cas de boira, que ja va començar a fer acte de presència a l’inici de la temporada d’esquí, el passat 21 de desembre.

Divendres va aterrar a l’Aeroport de Lleida-Alguaire el primer vol amb esquiadors amb destí final Andorra que rep la instal·lació durant l’actual temporada d’hivern, després de diverses cancel·lacions que han obligat a desviar una catorzena de vols als aeroports de Reus i del Prat en les darreres setmanes per la presència de boira a l’aeroport lleidatà. L’avió de l’aerolínia israeliana Arkia, contractat per l’agència de viatges Issta Sky i ocupat per 60 passatgers, va poder aterrar amb normalitat a Lleida-Alguaire.