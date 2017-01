Notícia Matriculació de 151 vehicles elèctrics gràcies al pla Engega El 58% s’han destinat a particulars i el 42% restant han estat per a empreses

L’inici d’any ha obert un nou pla Engega de cara el 2017, un programa que l’any anterior va permetre matricular 151 vehicles de mobilitat elèctrica (128 turismes, 20 furgonetes i tres motocicletes). D’aquests ajuts a la matriculació, el 58% s’han destinat a particulars i el 42% restant han estat per a empreses.

El foment de la mobilitat elèctrica i la renovació del parc automobilístic són dos dels grans objectius que persegueix el pla Engega, per això durant l’any passat es van destinar 1.254.000 euros a aquests ajuts. El desballestament de vehicles és un dels grans punts d’èmfasi en la renovació d’automòbils, per això i com a complement de l’ajut a l’adquisició de vehicles elèctrics i híbrids endollables, també s’han atorgat 32 partides al desballestament de vehicles antics, per tal de millorar la seguretat viària i l’eficiència energètica del parc automobilístic del país. Tot i això, també s’han produït fins a cinc renúncies d’adjudicació l’any 2016.

D’altra banda, la previsió d’aquest any és destinar 850.000 euros al programa Engega, una xifra similar a la d’anys anteriors.