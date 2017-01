Notícia Trenta d’anys d’escudella Centenars de persones van desafiar el mal temps per gaudir d’una de les 1.500 racions Una voluntària omple els plats de l’escudella encampadana. Autor/a: EMILIO PRENAS

Encamp va celebrar ahir al matí una de les seves festivitats més importants, com és l’escudella de Sant Antoni, una celebració que aquest any ha arribat als 30 anys. Malgrat la neu, centenars de persones van desafiar el mal temps i van fer cua per gaudir d’una de les 1.500 racions que hi havia disponibles.

Cigrons, fideus, arròs, carn, mongetes i verdures van ser només alguns dels ingredients de l’escudella, que va ser cuinada per una desena de voluntaris a la Plaça Sant Miquel, tal com es feia el 1987, quan va tenir lloc la primera escudella a la parròquia encampadana.

El cònsol major de la parròquia, Jordi Torres, va comentar que «aquí és una tradició que les padrines col·laborin amb l’elaboració de l’escudella com en els seus inicis». Torres també va afegir que «la veritat estem molt satisfets perquè pensàvem que amb aquest temps la gent no vindria però hem superat les previsions». Tot i això, el Comú d’Encamp va habilitar diverses taules al Complex Esportiu i Sociocultural d’Encamp, malgrat això alguns valents van decidir romandre a la plaça Sant Miquel tot i la neu, per seguir la tradició.

Com és habitual, a banda de l’escudella també s’hi van celebrar els tradicionals Encants de Sant Antoni, una subhasta en la qual la gent de la parròquia pugna per productes diversos com coques, bulls, embotits, peus de porc i fins i tot, un tortell. En total, amb els 24 lots venuts s’hi van recaptar 1.685 euros, una xifra que anirà a la rectoria d’Encamp i posteriorment a Càritas.

Els canillencs també van gaudir ahir de la seva escudella, metre que demà estan citats els massanencs i els escaldencs. La Massana celebrarà la festivitat del seu patró, Sant Antoni, amb la tradicional escudellada popular. Aquesta serà la quarta edició en què la festa va a càrrec d’un equip de voluntaris, encapçalada per un grup de cuiners professionals de la parròquia. Per a la seva elaboració caldrà 50 quilos de falda de vedella desossada d’Andorra, més d’un miler de mandonguilles, 45 quilos d’ossos variats, 20 quilos de bringuera, 2.000 porcions de botifarra, 90 quilos de gallina, cent quilos de verdures, a més del cigrons, els fideus i l’arròs.