Notícia Els ingressos per cotització creixen però segueixen sent insuficients Façana de l’edifici de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS). Autor/a: ALEX LARA

El principal recurs de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS), les cotitzacions d’assalariats en actiu, creix un 9,9% respecte el 2015, segons les dades de l’execució pressupostària del tercer trimestre de l’any passat facilitades per la CASS. En nombres absoluts, els ingressos liquidats per cotitzacions s’eleven a 177,329 milions d’euros. L’increments és conseqüència, principalment, de la pujada de la cotització a la branca de malaltia del 2% a repartir en parts iguals entre empresari i treballador que va entrar en vigor l’1 d’abril passat. Malgrat l’augment d’ingressos però, el resultat de la branca general a data de 30 de setembre de 2016 segueix sent negatiu. Per tant, uns ingressos que continuen sent «insuficients per cobrir la totalitat de les liquidacions de prestacions, una vegada cobertes les despeses de funcionament, tant dels serveis generals com del personal i les despeses ordinàries directament vinculades, les inversions necessàries en desenvolupaments informàtics i la variació de circulant degut a les bestretes amb convenis internacionals», tal com consta en el document presentat per la CASS.



Pel que fa al nombre d’assalariats, van experimentar un increment del 2% respecte el tercer trimestre del 2015 seguint «el canvi de tendència positiu». Així, el mes de setembre consten 37.011 persones registrades com a assalariades a la CASS. També el col·lectiu d’autònoms va manifesta una incorporació continuada amb un 5,6% més, sumant el mes de setembre 5.793 persones. D’aquests, el 35% gaudeix de la cotització reduïda, majoritàriament del 50%. Tot plegat, segons s’indica al text, «suposa una recuperació moderada en la recaptació de cotitzacions».



Quant a la massa salarial acumulada, es xifra en 660,1 milions d’euros, el que suposa un 6,2% més en comparació al mateix període de l’exercici anterior. Aquesta variació, tal com s’especifica, «ve produïda per una forta concentració de remuneracions variables durant el primer trimestre del 2016, respecte al 2015», ja que aquest darrer va ser un any atípic degut a la introducció de l’IRPF que «va provocar l’avançament de remuneracions variables al desembre del 2014, especialment en el sistema financer».



Increment de la branca de jubilació/ Respecte la branca de jubilació, les xifres del tercer trimestre de l’any també mostren com els ingressos per cotitzacions d’assalariats en actiu pugen un 12,8% respecte al mateix període de l’exercici anterior a causa de les modificacions sobre el percentatge de recaptació que l’afecta.



En aquesta mateixa branca, el nombre de pensionistes en relació al 2015 creix un 3,5%, havent-se comptabilitzat 11.741 persones al setembre: 10.075 pensionistes de jubilació –amb un import mitjà de 571, 96 euros– i sis capitals de jubilació; 2.978 pensionistes de viduïtat de les quals 93 de temporals –amb un import mitjà de 331,97 euros–. Cal indicar també que, d’aquestes, 1.312 persones han cobrat més d’una pensió.



El nombre de pensionistes a càrrec de la branca general disminueix un 0,6% en relació al 2015, i són 2.532 pensionistes al setembre: 2.178 pensions d’invalidesa –amb un import mitjà de 611,61 euros–, 353 pensionistes d’orfenesa –amb una mitjana de 275,99 euros– i 1 pensió de reversió d’ascendents –import mitjà de 282,73 euros–.



En general, la branca de jubilació presenta un resultat funcional positiu de 38.344.993 euros una vegada cobertes les necessitats de funcionament de serveis generals i d’infraestructures i despeses pròpies. En aquest sentit, les transferències a favor del Fons de Reserves de Jubilació s’han ordenat per un import de 38,5 milions d’euros, de manera que la generació d’excedents millora un 14,9% respecte al període anterior.