La neu arriba acompanyada de retencions de fins a set quilòmetres

La primera gran nevada va arribar ahir al Principat, i malgrat les advertències que es van anar fent al llarg de la setmana passada, encara hi va haver algun despistat que es va veure sorprès per les condicions meteorològiques. I és que més d’un turista va haver de comprar els equipaments especials a última hora per poder circular per les carreteres del país.Precisament, la manca de cadenes va propiciar alguna que altra retenció. Doncs cap al final de la carretera general 1 (CG1), a l’alçada de l’avinguda Tarragona, hi van haver col·lapses lleus. Degut sobretot als vehicle que rodaven sense equipaments especials i que –a banda d’anar a una velocitat molt més reduïda– es paraven a la vora de la carretera per col·locar les cadenes, entorpint així la circulació.Tot i això, les retencions més nombroses es van registrar a la frontera del riu Runer. I és que segons va informar el Servei de Mobilitat i Transport Públic, les cues de sortida van arribar gairebé als set quilòmetres. Les hores de més afluència van ser a la tarda, entre les quatre i les set del vespre./ En vista de l’estat de les vies, a les sis de la matinada d’ahir Mobilitat ja va informar de l’obligació de dur cadenes a tot el Principat, i cap a mig matí, a les 11.00 hores, es va passar la necessitat de dur equipaments especials només a les parròquies altes, a partir d’Escaldes-Engordany.Tot i això, durant gairebé tot el dia, diversos vehicles llevaneus van estar circulant per les carreteres d’Andorra per netejar els gruixos de neu acumulats. Una tasca que veritablement va facilitar la posterior circulació dels turismes.Degut també al fort temporal i als intensos vents, les estacions dels país van haver de tancar les instal·lacions. I és que per qüestions de seguretat, els sectors van decidir no obrir les seves portes. El mateix va succeir amb Naturlandia, doncs el parc va tancar els seus espais per garantir que no hi haguessin conseqüències al mal temps.Tot i això, caldrà veure si durant el dia d’avui o demà les diverses estacions decideixen obrir, i és que la posada en marxa anirà en funció de com es vagi desenvolupant el temporal.Però no tot són males notícies, doncs l’acumulació de flocs ha deixat més de 80 centímetres de neu a Arcalís i uns 40 a Grandvalira.De cara al dia d’avui, s’espera que no hi hagi gaires canvis. I és que segons el Servei de Meteorologia, «tindrem cels coberts i nevarà de manera persistent a totes les muntanyes andorranes. Fins al migdia nevarà de manera sostinguda i continuada» i ja cap a la tarda, «i a la meitat sud del país, les precipitacions pararan momentàniament».Segons el servei, el límit d’aiguaneu se situarà entre els 1.000 i 1.200 metres d’alçada. A més, «el torb es reactivarà amb violència. Ja que localment bufaran ratxes de fins a 100 km/h».

Com a conseqüència del temporal advers que està vivint des d’ahir el Principat, el Govern ha decidit anul·lar la jornada d’esquí escolar prevista per avui. Segons ha informat l’Executiu, l’activitat quedarà cancel·lada fins que millori el temps. Per tant, «es valorarà la situació per a la resta de la setmana», i en funció de com evolucioni el temporal, es reactivarà o no.

S’espera neu per avui i dimarts, però Meteorologia preveu que a partir de dimecres sortirà el sol i pujaran les temperatures.