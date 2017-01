Notícia Una part de DA, en contra que el director de la Policia sigui de fora Parts dels demòcrates que integren la Comissió d’Interior donarien suport a l’esmena d’SDP El conseller general d’SDP, Víctor Naudi, en una sessió del Consell General. Autor/a: MARICEL BLANCH

Diversos consellers de Demòcrates per Andorra estarien en contra que el director de la Policia fos estranger, tal com s’inclou en el projecte de llei de modificació de la Llei del Cos de Policia. Segons ha pogut saber aquest rotatiu, part dels demòcrates que integren la Comissió legislativa d’Interior estarien a favor de l’esmena presentada per Socialdemocràcia i Progrés (SDP) adreçada a garantir que la figura del director general només pugui recaure en una persona de nacionalitat andorrana. El suport de la majoria –o part d’ella– possibilitaria que l’esmena tirés endavant.



En el mateix sentit, font properes van informar que l’opinió no seria unànime al grup demòcrata. Amb tot, i per tal de no evidenciar discrepàncies internes, les mateixes fonts van indicar que el ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, promouria una votació en bloc a favor de l’esmena.



El canvi proposat per la formació progressista, segons va explicar el conseller general Víctor Naudi en el moment de la presentació de l’esmena, s’argumenta en què el text obre la porta a poder nomenar una persona no andorrana per ocupar aquest càrrec, un fet que no comparteix tenint en compte que es tracta d’un cos jurat i amb responsabilitat.

La formació es queixava també de la transitòria que preveu que en casos de delicte es pugui retirar la jubilació de forma retroactiva o el fet que el projecte de llei permeti que la figura del director adjunt pugui recaure en dues persones, en comptes d’una com reclamen.



70 esmenes al projecte de llei/ El projecte de llei de modificació de la Llei del Cos de Policia acumula 70 esmenes a l’articulat de les quals 18 han estat presentades per SDP, 12 pel Partit Socialdemòcrata (PS), 38 pel Grup Parlamentari Liberal i dues pel Grup Parlamentari Demòcrata. El president del grup liberal, Josep Pintat, també va presentar una esmena a la totalitat al mateix text que va ser desestimada amb 15 vots en conra, sis a favor i quatre abstencions.



Entre les demandes de modificació dels grups destaca també el fet que el document contempli el dret a vaga dels policies, tenint en compte sempre uns serveis mínims, tal com també reclamen amb la Llei del Cos penitenciari. El text presentat accepta el dret a manifestació però continua prohibint el dret de vaga, que tipifica com a falta greu.



La llei tampoc agrada als policies/ Des del moment en què es va presentar el projecte de llei de modificació, des del Col·lectiu de Funcionaris de la Policia (CFPA) van mostrar també el seu rebuig. De fet, que els demòcrates fessin valer la seva majoria per frenar l’esmena a la totalitat presentada pels liberals no va sorprendre al president del CFPA, Salvador Prieto, que sempre ha defensat que la «diferència salarial» que hi haurà entre els treballadors novells i els veterans «causaria problemes», alertant del risc de patir casos de corrupció si es minven les condicions salarials.



També criticava l’enduriment del règim disciplinari i el fet de suspendre el pagament de la jubilació íntegre en cas de cometre’s una falta greu. Aquest canvi, sumat a les diferències salarials i a la manca d’efectius que fa temps que també denuncien portarà, assegurava, «problemes».