Notícia Els liberals demanen el sou del nou director de l'INAF El conseller liberal, Ferran Costa. Autor/a: MARICEL BLANCH

El conseller general liberal, Ferran Costa, ha entrat a Sindicatura una demanda d’informació i una pregunta escrita relacionada amb el nomenament, per part del Govern, del nou director de l’Institut Nacional Andorrà de Finances (INAF), Ramón López. Costa sol·licita en la demanda d’informació que se li faciliti còpia del contracte del nou alt càrrec.



D’altra banda, el parlamentari liberal ha tramitat una pregunta a l’Executiu amb resposta escrita en la qual demana saber el «cost salarial total anual» de Ramón López i també de qui fins ara ostentava aquest càrrec, Maria Cosan. El motiu d’aquesta pregunta escrita és, tal com explica al mateix conseller, «saber si el nou directiu de l’INAF cobrarà més que la seva predecessora» i també «saber si té algun tipus de contraprestació per no ser andorrà, sigui un plus per habitatge o per desplaçaments fins al país», ja que el nou director haurà de residir o desplaçar-se habitualment al Principat.



discrepància per la nacionalitat/ Ferran Costa també recorda, una vegada més, que «el Govern està ocupant càrrecs importants d’organismes estratègics del país amb persones de fora, en clar detriment dels andorrans». Considera, a més, que l’Executiu «no dona prou oportunitats als nacionals per ocupar aquests càrrecs i pensem que el Govern paga un suplement als directius que vénen de fora per fer atractius els llocs de feina» el que a parer seu «implica un augment dels costos salarials per a l’Estat».



El passat dijous, tant liberals com Socialdemòcracia i Progrés (SDP), van mostrar el seu rebuig davant el nou nomenament per part de Govern. Ja en aquell moment, Costa va assegurar que «podem garantir que hi ha molts professionals al país amb els coneixements sobradament necessaris per poder ocupar aquesta plaça», tenint en compte que el sector financer és un dels pilars de l’economia del país. Costa també va lamentar que el mateix ministre de Finances, Jordi Cinca, reconegués que això encarirà la factura, «que malauradament no la paga el senyor Cinca, sinó tots els ciutadans d’Andorra».