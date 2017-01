La urbanització de la Querola es finalitzarà al 2018

La urbanització de pisos de luxe de la Querola segueix avançant malgrat anar més a poc a poc del previst. Tot i això, l’objectiu és que l’obra estigui enllestida a finals del 2018, segons ha informat Cristina Ten, la responsable de l’empresa comercialitzadora de la promoció, Consultoria Singular.



A més, segons ha detallat l’ANA, s’està acabant la casa mostra, i de fet està previst que aquest mateix mes de gener l’arquitecte impulsor de tot el projecte, Jean Nouvel, doni el vistiplau al prototip, tant pel que fa al seu interior com al seu exterior. Un cop es tingui aquest vistiplau es començarà la campanya de comercialització de la Querola, una acció que s’ha fixat que comenci el mes vinent. En l’actualitat s’han venut només un 20% dels pisos.



Casa mostra / Per fer la casa mostra «s’han cuidat tots els mínims detalls» i s’ha utilitzat «el millor del millor» pel que fa als materials, ha manifestat Ten. De fet, aquesta és una de les justificacions per exposar els retards en l’obra.



El disseny plantejat per Nouvel pretén ser una progressió de la muntanya i la natura de la zona, tant pel que fa als materials com a la mateixa orografia. Per aquest motiu, s’han anat presentant diversos prototips de casa mostra fins que finalment sembla que s’ha trobat la definitiva, a l’edifici set del projecte.

Antecedents / L’any 2012 es va posar la primera pedra a la urbanització de la Querola, un complex de luxe pensat per elevar el prestigi immobiliari d’Ordino. El termini de finalització de les obres es va marcar al voltant dels dos anys i mig, però els treballs avancen més lentament de l’inicialment calculat, també per culpa de diversos entrebancs que s’han anat trobant els constructors durant el procés.

A banda del laboriós procés per fer encaixar el projecte de Nouvel amb la realitat dels materials i dissenys, el fet de voler introduir la geotèrmia com a energia per a les llars també ha alentit les obres. Segons ha informat Ten, el normal és fer un pou per cada habitatge, però en el cas de la Querola se n’han fet dos. És a dir, si són «55 cases, estem parlant de 110 pous», ha afegit.

Les molleres / Finalment, el fet que durant la construcció és trobés una mollera a la zona, la qual va requerir la intervenció del Ministeri de Medi Ambient, també n’ha alentit els treballs.

Amb tot, i tenint en compte que la mollera es troba en terreny comunal, ha explicat Ten, la intenció és substituir el projecte inicial de fer-hi un teatre pel d’un centre d’interpretació de les molleres. Serà un espai lúdic que estarà connectat amb unes passarel·les de vidre, dissenyades també per Nouvel.